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США в состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по Израилю

Суббота 06 апреля 2024 06:15
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США в состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по Израилю Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

США находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по объектам на территории Израиля, в том числе американским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Два неназванных американских чиновника заявили о беспокойстве тем, что Иран, возможно, планирует нанести удар по целям на территории Израиля из-за ракетной атаки на иранское консульство в Сирии.

По словам официальных лиц, любые возможные действия Ирана, скорее всего, будут направлены не против гражданских, а против военных или разведывательных целей.

Другой официальный представитель США в комментарии CNN сообщил, что Вашингтон также рассматривает возможность нападения Ирана на американские активы в регионе. По его словам, это может произойти в течение недели.

Один из чиновников заявил, что Вашингтон предостерег Тегеран от использования удара для дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

«Мы получили сообщение из Ирана после удара по Дамаску. В ответ мы ясно дали понять, что не стоим за ударом", - сообщил чиновник NBC News.

"Мы также предупредили Иран, чтобы он не использовал этот удар в качестве повода для дальнейшей эскалации в регионе или нападения на объекты или персонал США", - добавил он.

Угроза войны между Ираном и Израилем

В понедельник, 1 апреля, по столице Сирии Дамаску был нанесен ракетный удар. В результате атаки полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли 13 человек, одним из которых оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. В Израиле произошедшее не комментировали.

ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать согласно простому принципу: нападающий на Израиль или планирующий напасть пострадает сам.

Со вчерашнего дня на территории Израиля блокируют GPS, чтобы нарушить возможную работу ракет и беспилотников. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о прекращении всех отпусков для служащих в боевых частях солдат.

Подробнее о ситуации – в материале РБК-Украина.

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