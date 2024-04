США обеспокоены. Как Израиль прошел полгода войны и решится ли Иран на атаку

Подробнее о событиях в Израиле и секторе Газа, о том, почему США давят на партнера и как появилась угроза нападения из Ирана, - в обзоре РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: публикации Axios, Haaretz, Times of Israel, The Washington Post, The New York Times, The Economist и BBC.