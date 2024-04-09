В Ізраїлі спрацював "Залізний купол": збито "підозрілу повітряну ціль"

Протиповітряна оборона Ізраїлю збила "підозрілу повітряну ціль", яка увійшла в повітряний простір країни в районі Ейлата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Перед цим у найпівденнішому місті Ейлат прозвучали сирени попередження про вторгнення ворожих літаків або безпілотників.

Руйнувань і постраждалих немає.

Видання, посилаючись на ЦАХАЛ, пише, шо ціль збита встановленою на кораблі системою "Залізний купол", відомою як C-Dome.

У понеділок, 1 квітня, по столиці Сирії Дамаску було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки повністю зруйновано будівлю консульства Ірану. Загинули 13 осіб, однією з яких виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.

Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль і пообіцяв "жорстку" відповідь. В Ізраїлі подію не коментували.

ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна зможе себе захистити і діятиме згідно з простим принципом: той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам.

На території Ізраїлю блокують GPS, аби порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах.

США заявили про стан підвищеної готовності через можливий удар Ірану по об'єктах на території Ізраїлю, в тому числі американських.

Після цього Іран звернувся до Сполучених Штатів з проханням "відійти вбік".

Докладніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.

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