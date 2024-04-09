ua en ru
Вт, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ізраїлі спрацював "Залізний купол": збито "підозрілу повітряну ціль"

Вівторок 09 квітня 2024 02:21
UA EN RU
В Ізраїлі спрацював "Залізний купол": збито "підозрілу повітряну ціль" Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Протиповітряна оборона Ізраїлю збила "підозрілу повітряну ціль", яка увійшла в повітряний простір країни в районі Ейлата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Видання, посилаючись на ЦАХАЛ, пише, шо ціль збита встановленою на кораблі системою "Залізний купол", відомою як C-Dome.

Руйнувань і постраждалих немає.

Перед цим у найпівденнішому місті Ейлат прозвучали сирени попередження про вторгнення ворожих літаків або безпілотників.

Загроза війни між Іраном та Ізраїлем

У понеділок, 1 квітня, по столиці Сирії Дамаску було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки повністю зруйновано будівлю консульства Ірану. Загинули 13 осіб, однією з яких виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.

Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль і пообіцяв "жорстку" відповідь. В Ізраїлі подію не коментували.

ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна зможе себе захистити і діятиме згідно з простим принципом: той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам.

На території Ізраїлю блокують GPS, аби порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах.

США заявили про стан підвищеної готовності через можливий удар Ірану по об'єктах на території Ізраїлю, в тому числі американських.

Після цього Іран звернувся до Сполучених Штатів з проханням "відійти вбік".

Докладніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль
NEWS
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
DAILY
Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче