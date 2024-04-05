Риск нападения Ирана: в Израиле блокируют GPS и отзывают солдат из отпусков

На фоне риска вооруженного нападения Ирана на территории Израиля блокируют GPS, чтобы нарушить возможную работу ракет и беспилотников. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о прекращении всех отпусков для солдат, служащих в боевых частях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Израильские власти, похоже, считают, что ответ Ирана неизбежен и может произойти уже в пятницу, то есть День Аль-Кудс – день солидарности с борьбой палестинцев за независимость, который отмечается в последнюю пятницу рамадана. В этот день, в частности, в Иране проходят антиизраильские митинги.

В четверг в центральных частях Израиля наблюдалось нарушение работы системы GPS, что является защитной мерой против оружия, которое ее использует.

Спикер ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари подтвердил, что страна использует блокировку GPS, которую иногда называют "спуфингом".

Отдельно спикер ЦАХАЛа призвал людей не сеять панику. "Нет необходимости покупать генераторы, запасать еду и снимать деньги в банкоматах", – сказал он.

Также военный призвал граждан Израиля следить за официальными сообщениями.

Израильские СМИ сообщили, что некоторые посольства страны были приведены в состояние готовности или эвакуированы из-за возможных атак со стороны Ирана.

Угроза войны между Ираном и Израилем