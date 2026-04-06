Израиль ударил по крупнейшему нефтехимическому комплексу Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские силы нанесли удар по крупнейшему нефтехимическому комплексу Ирана в Асалуе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщило иранское агентство Fars, в районе нефтехимического комплекса "Южный Парс" в Асалуе прогремело несколько взрывов.

По данным агентства Tasnim, под удар попали предприятия, которые обеспечивают район электроэнергией, водой и кислородом. В то же время сама нефтехимическая компания "Парс", как утверждают иранские источники, повреждений не получила.

После атаки электроснабжение всех нефтехимических объектов Асалуе было отключено.

Удар по Асалуе стал очередным эпизодом атак на энергетическую инфраструктуру Ирана. В марте Израиль уже бил по газовому месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре в этом же районе.

Тогда атака задела главный источник энергии Ирана и спровоцировала ответ Тегерана в виде ударов по энергетическим объектам на Ближнем Востоке.

Что предшествовало

Напомним, операция США и Израиля против Ирана продолжается с конца февраля и уже растянулась более чем на месяц. Президент США Дональд Трамп недавно заявлял, что Вашингтон намерен завершить войну в течение двух-трех недель, но при этом пригрозил Ирану очень сильным ударом.

В тот же день Трамп сообщил, что силы США и Израиля уничтожили крупнейший мост Ирана B1, который соединял Тегеран и Карадж, и снова призвал Тегеран заключить соглашение. Несмотря на это, Иран отрицает заявления американской стороны о якобы запросах на прекращение огня.