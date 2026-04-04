Израиль готовится атаковать энергообъекты Ирана, но ждет разрешения от США, - Sky News

Израиль пребывает в ожидании разрешения США, чтобы нанести удары по энергетическим объектам Ирана. Они могут состоятся уже совсем скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В своем новом заявлении Трамп сказал, что у Ирана есть 48 часов на заключение сделки или же открытия Ормузкого пролива. В ином случае страну ждет "ад".

Стоит отметить, что эти комментарии прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп предъявил Ирану очередной ультиматум.

Он добавил, что любые подобные атаки, скорее всего, произойдут в течение следующей недели.

Напомним, что операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля и уже длится больше месяца.

На днях президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон прекратит войну в течение двух-трех недель. При этом в своем обращении к нации он сказал, что по Ирану в течение этого времени будет нанесен очень сильный удар, добавив, что страну вернут в каменный век.

Буквально в тот же день Трамп заявил, что силы США и Израиля уничтожили крупнейший мост Ирана B1, который соединял Тегеран и Карадж. В этом же посте он вновь призвал Иран к сделке.

К слову, лидер США уже не один раз утверждал, что Иран запрашивал у США прекращение огня, хотя Тегеран отвергает это.