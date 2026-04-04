Израиль готовится атаковать энергообъекты Ирана, но ждет разрешения от США, - Sky News

23:00 04.04.2026 Сб
2 мин
Удары могут состоятся на следующей неделе
aimg Эдуард Ткач
Израиль готовится атаковать энергообъекты Ирана, но ждет разрешения от США, - Sky News Фото: информация появилась после очередных угроз Трампа (Getty Images)

Израиль пребывает в ожидании разрешения США, чтобы нанести удары по энергетическим объектам Ирана. Они могут состоятся уже совсем скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Читайте также: США и Иран могли обсуждать прекращение огня за спиной у Израиля, - Axios

"Израиль готовится атаковать иранские энергетические объекты, но ожидает разрешения от США", - сказал изданию высокопоставленный представитель Минобороны Израиля.

Он добавил, что любые подобные атаки, скорее всего, произойдут в течение следующей недели.

Стоит отметить, что эти комментарии прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп предъявил Ирану очередной ультиматум.

В своем новом заявлении Трамп сказал, что у Ирана есть 48 часов на заключение сделки или же открытия Ормузкого пролива. В ином случае страну ждет "ад".

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, что операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля и уже длится больше месяца.

На днях президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон прекратит войну в течение двух-трех недель. При этом в своем обращении к нации он сказал, что по Ирану в течение этого времени будет нанесен очень сильный удар, добавив, что страну вернут в каменный век.

Буквально в тот же день Трамп заявил, что силы США и Израиля уничтожили крупнейший мост Ирана B1, который соединял Тегеран и Карадж. В этом же посте он вновь призвал Иран к сделке.

К слову, лидер США уже не один раз утверждал, что Иран запрашивал у США прекращение огня, хотя Тегеран отвергает это.

Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои