Ізраїль вдарив по найбільшому нафтохімічному комплексу Ірану

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ізраїльські сили завдали удару по найбільшому нафтохімічному комплексу Ірану в Асалує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомило іранське агентство Fars, у районі нафтохімічного комплексу "Південний Парс" в Асалує пролунало кілька вибухів.

За даними агентства Tasnim, під удар потрапили підприємства, які забезпечують район електроенергією, водою та киснем. Водночас сама нафтохімічна компанія "Парс", як стверджують іранські джерела, пошкоджень не зазнала.

Після атаки електропостачання до всіх нафтохімічних об’єктів Асалує було відключене.

Удар по Асалує став черговим епізодом атак на енергетичну інфраструктуру Ірану. У березні Ізраїль уже бив по газовому родовищу "Південний Парс" та пов’язаній із ним інфраструктурі в цьому ж районі.

Тоді атака зачепила головне джерело енергії Ірану і спровокувала відповідь Тегерана у вигляді ударів по енергетичних об’єктах на Близькому Сході.

Що передувало

Нагадаємо, операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з кінця лютого і вже розтягнулася більш як на місяць. Президент США Дональд Трамп нещодавно заявляв, що Вашингтон має намір завершити війну протягом двох-трьох тижнів, але водночас пригрозив Ірану дуже сильним ударом.

Того ж дня Трамп повідомив, що сили США та Ізраїлю знищили найбільший міст Ірану B1, який з’єднував Тегеран і Карадж, і знову закликав Тегеран укласти угоду. Попри це, Іран заперечує заяви американської сторони про нібито запити на припинення вогню.