Баллистическая ракета хуситов ударила по аэропорту в Израиле: видео попадания
Йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, ударили баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле 4 мая. В результате попадания есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Ракета хуситов упала в небольшой лес, прилегающий к подъездной дороге в пределах периметра аэропорта. Аэропорт на некоторое время приостанавливал работу, но сейчас возобновил прием самолетов.
По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек. Среди раненых двое мужчин 50 и 64 лет, а также четыре женщины в возрасте 22, 34, 38 и 54 года. Еще у двух человек острая реакция на стресс.
На кадрах камер наблюдения запечатлен момент удара ракеты Хути в аэропорту Бен-Гурион.- Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 4 мая 2025 г.
Ракета попала в рощу, прилегающую к подъездной дороге, в пределах периметра аэропорта. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что не смогла перехватить баллистическую ракету хуситов. Израильские военные предприняли несколько попыток перехвата ракеты, которая была выпущена из Йемена, но все они были неудачными.
В Израиле расследуют причину неудачного перехвата ракеты.
На кадрах запечатлен момент удара баллистической ракеты хуситов в районе аэропорта Бен Гурион сегодня утром. pic.twitter.com/fMbijXsv8p- Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 4 мая 2025 г.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац после ракетной атаки хуситов заявил: "Кто бы ни нанес нам вред, мы нанесем ему семикратный удар".
Израиль готовит новое наступление
Напомним, на днях издание Bloomberg сообщало, что Израиль готовится расширить военную операцию в Секторе Газа в течение нескольких дней. Такое решение якобы было принято после заседания кабинета безопасности премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху в пятницу, 2 мая.
Позже Reuters написало, что израильским резервистам разослали повестки. Они будут размещены на границах Израиля и заменят солдат регулярной армии, которые возглавят новое наступление в Газе.
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