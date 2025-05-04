Баллистическая ракета хуситов ударила по аэропорту в Израиле: видео попадания

Йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, ударили баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле 4 мая. В результате попадания есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Ракета хуситов упала в небольшой лес, прилегающий к подъездной дороге в пределах периметра аэропорта. Аэропорт на некоторое время приостанавливал работу, но сейчас возобновил прием самолетов.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек. Среди раненых двое мужчин 50 и 64 лет, а также четыре женщины в возрасте 22, 34, 38 и 54 года. Еще у двух человек острая реакция на стресс.

На кадрах камер наблюдения запечатлен момент удара ракеты Хути в аэропорту Бен-Гурион.



Ракета попала в рощу, прилегающую к подъездной дороге, в пределах периметра аэропорта. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy - Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 4 мая 2025 г.



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что не смогла перехватить баллистическую ракету хуситов. Израильские военные предприняли несколько попыток перехвата ракеты, которая была выпущена из Йемена, но все они были неудачными.

В Израиле расследуют причину неудачного перехвата ракеты.

На кадрах запечатлен момент удара баллистической ракеты хуситов в районе аэропорта Бен Гурион сегодня утром. pic.twitter.com/fMbijXsv8p - Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 4 мая 2025 г.



Министр обороны Израиля Исраэль Кац после ракетной атаки хуситов заявил: "Кто бы ни нанес нам вред, мы нанесем ему семикратный удар".