Израиль нанес мощный авиаудар по Йемену

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Walla .

Неназванный высокопоставленный израильский чиновник рассказал изданию, что под атакой находились объекты в порту Ходейды и крупный завод хуситов. Для удара Израиль задействовал десятки самолетов. При этом в командном пункте во время атаки находились премьер Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и начальник Генштаба Эяль Замир.



При этом неназванный высокопоставленный американский чиновник отметил в комментарии Walla, что удар был осуществлен в координации с США.

Хуситы утверждают, что по порту Ходейды было нанесено шесть авиаударов. Арабские СМИ пишут, что Израиль атаковал девять целей. Ракеты запускали не менее 30 самолетов.

Также, по информации арабских СМИ, всего Израиль использовал 48 ракет. Целями, в частности, были бетонные заводы и цементный завод.