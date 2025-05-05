Израиль нанес мощный авиаудар по Йемену
Израильские Воздушные силы атаковали Йемен. Удары были нанесены по портовому городу Ходейда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Walla.
Неназванный высокопоставленный израильский чиновник рассказал изданию, что под атакой находились объекты в порту Ходейды и крупный завод хуситов. Для удара Израиль задействовал десятки самолетов. При этом в командном пункте во время атаки находились премьер Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и начальник Генштаба Эяль Замир.
При этом неназванный высокопоставленный американский чиновник отметил в комментарии Walla, что удар был осуществлен в координации с США.
Хуситы утверждают, что по порту Ходейды было нанесено шесть авиаударов. Арабские СМИ пишут, что Израиль атаковал девять целей. Ракеты запускали не менее 30 самолетов.
Также, по информации арабских СМИ, всего Израиль использовал 48 ракет. Целями, в частности, были бетонные заводы и цементный завод.
Удар хуситов
Напомним, только вчера, 4 мая, йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион. Ракета взорвалась в пределах периметра аэропорта.
Было известно, что в результате атаки боевиков пострадали шесть человек. Речь о двух мужчинах 50 и 64 лет, а также четырех женщинах в возрасте 22, 34, 38 и 54 лет.
Израильская противовоздушная оборона пыталась перехватить вражескую ракету, но этого сделать не получилось.
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