ua en ru
Сб, 09 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль и Ливан вскоре снова сядут за стол переговоров

00:02 09.05.2026 Сб
3 мин
Планируется, что стороны возобновят переговоры 14-15 мая при посредничестве США
aimg Филипп Бойко
Израиль и Ливан вскоре снова сядут за стол переговоров Фото: палестинские беженцы в Ливане (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Израиль и Ливан снова будут искать путь к прекращению многолетнего конфликта. Уже 14 числа могут начаться переговоры при содействии Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Читайте также: Ни мира, ни войны: почему Иран и Трамп не могут договориться о конце боевых действий

В Госдепе США отмечают, что делегации должны сформировать всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности. Такой документ должен учесть ключевые проблемы обоих государств.

Стороны планируют рассмотреть несколько критических вопросов:

  • установление четких сухопутных и морских границ;
  • создание надежных маршрутов для гуманитарной помощи;
  • план масштабной реконструкции пострадавших регионов;
  • полное восстановление суверенитета Ливана на всей его территории.

В США подчеркивают важность аспекта безопасности: "всеобъемлющий мир зависит от полного восстановления государственной власти Ливана и полного разоружения "Хезболлы".

Позиция Бейрута: мир вместо нормализации

Премьер-министр Ливана Наваф Салам уже прокомментировал предстоящую встречу. Он настаивает на праве государства контролировать ситуацию. Чиновник подчеркнул желание правительства обеспечить, чтобы оружие находилось исключительно в руках государства. Это соответствует предыдущим решениям ливанского руководства.

Ливанская сторона уже готовит свои предложения. Они включают:

  • прекращение израильских ударов по ливанским регионам;
  • освобождение всех пленных;
  • поэтапный вывод израильских войск из южной части страны.

Салам заверил журналистов, что Ливан движется не к нормализации, а к миру с Израилем. При этом он отметил, что этот процесс не является полностью оторванным от диалога между США и Ираном.

"Ливану удалось доказать, что он ведет переговоры от своего имени, но это не означает, что ливанское направление полностью отделено от переговорного направления в Исламабаде", - сказал премьер.

Вашингтон требует разоружения боевиков

Соединенные Штаты видят главное препятствие стабильности в боевиках "Хезболлы". Государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления перед медиа заявил:

"Мы хотим, чтобы отношения между Израилем и Ливаном, его законным правительством, были очень крепкими. Препятствием для этого является "Хезболла"", - сказал Рубио.

Что известно о ситуации между Ливаном и Израилем

Израилю и "Хезболле" не удалось долго удерживать прекращение огня. Стороны обменивались ударами, а Израиль даже выпустил на поле боя против "Хезболлы" артиллерию нового поколения - пушку Ro'em.

Перемирие между Ливаном и Израилем по "Хезболле" было заключено при посредничестве США 16 апреля. Премьер Ливана приветствовал объявление о прекращении огня от Трампа. Премьер Израиля подчеркнул, что ЦАХАЛ останется на "стратегических позициях" в течение 10-дневного перемирия.

Между тем ООН и ЕС подсчитали, что на восстановление Газы понадобится не менее 71,4 миллиарда долларов. Восстановление региона может занять 10 лет и действовать надо уже сейчас.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Зеленский разрешил проведение парада в Москве 9 мая
Зеленский разрешил проведение парада в Москве 9 мая
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта