Израиль и Ливан вскоре снова сядут за стол переговоров
Израиль и Ливан снова будут искать путь к прекращению многолетнего конфликта. Уже 14 числа могут начаться переговоры при содействии Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
В Госдепе США отмечают, что делегации должны сформировать всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности. Такой документ должен учесть ключевые проблемы обоих государств.
Стороны планируют рассмотреть несколько критических вопросов:
- установление четких сухопутных и морских границ;
- создание надежных маршрутов для гуманитарной помощи;
- план масштабной реконструкции пострадавших регионов;
- полное восстановление суверенитета Ливана на всей его территории.
В США подчеркивают важность аспекта безопасности: "всеобъемлющий мир зависит от полного восстановления государственной власти Ливана и полного разоружения "Хезболлы".
Позиция Бейрута: мир вместо нормализации
Премьер-министр Ливана Наваф Салам уже прокомментировал предстоящую встречу. Он настаивает на праве государства контролировать ситуацию. Чиновник подчеркнул желание правительства обеспечить, чтобы оружие находилось исключительно в руках государства. Это соответствует предыдущим решениям ливанского руководства.
Ливанская сторона уже готовит свои предложения. Они включают:
- прекращение израильских ударов по ливанским регионам;
- освобождение всех пленных;
- поэтапный вывод израильских войск из южной части страны.
Салам заверил журналистов, что Ливан движется не к нормализации, а к миру с Израилем. При этом он отметил, что этот процесс не является полностью оторванным от диалога между США и Ираном.
"Ливану удалось доказать, что он ведет переговоры от своего имени, но это не означает, что ливанское направление полностью отделено от переговорного направления в Исламабаде", - сказал премьер.
Вашингтон требует разоружения боевиков
Соединенные Штаты видят главное препятствие стабильности в боевиках "Хезболлы". Государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления перед медиа заявил:
"Мы хотим, чтобы отношения между Израилем и Ливаном, его законным правительством, были очень крепкими. Препятствием для этого является "Хезболла"", - сказал Рубио.
Что известно о ситуации между Ливаном и Израилем
Израилю и "Хезболле" не удалось долго удерживать прекращение огня. Стороны обменивались ударами, а Израиль даже выпустил на поле боя против "Хезболлы" артиллерию нового поколения - пушку Ro'em.
Перемирие между Ливаном и Израилем по "Хезболле" было заключено при посредничестве США 16 апреля. Премьер Ливана приветствовал объявление о прекращении огня от Трампа. Премьер Израиля подчеркнул, что ЦАХАЛ останется на "стратегических позициях" в течение 10-дневного перемирия.
Между тем ООН и ЕС подсчитали, что на восстановление Газы понадобится не менее 71,4 миллиарда долларов. Восстановление региона может занять 10 лет и действовать надо уже сейчас.