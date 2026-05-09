Ізраїль та Ліван незабаром знову сядуть за стіл переговорів
Ізраїль та Ліван знову шукатимуть шлях до припинення багаторічного конфлікту. Вже 14 числа можуть початись переговори за сприянням Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
У Держдепі США наголошують, що делегації мають сформувати всеохопну угоду про мир і безпеку. Такий документ має врахувати ключові проблеми обох держав.
Сторони планують розглянути кілька критичних питань:
- встановлення чітких сухопутних та морських кордонів;
- створення надійних маршрутів для гуманітарної допомоги;
- план масштабної реконструкції постраждалих регіонів;
- повне відновлення суверенітету Лівану на всій його території.
У США наголошують на важливості безпекового аспекту: "всеохопний мир залежить від повного відновлення державної влади Лівану та повного роззброєння "Хезболли".
Позиція Бейрута: мир замість нормалізації
Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам уже прокоментував майбутню зустріч. Він наполягає на праві держави контролювати ситуацію. Посадовець підкреслив бажання уряду забезпечити, щоб зброя перебувала виключно в руках держави. Це відповідає попереднім рішенням ліванського керівництва.
Ліванська сторона вже готує свої пропозиції. Вони включають:
- припинення ізраїльських ударів по ліванських регіонах;
- звільнення всіх полонених;
- поетапне виведення ізраїльських військ із південної частини країни.
Салам запевнив журналістів, що Ліван прямує не до нормалізації, а до миру з Ізраїлем. При цьому він зазначив, що цей процес не є повністю відірваним від діалогу між США та Іраном.
"Лівану вдалося довести, що він веде переговори від свого імені, але це не означає, що ліванський напрямок повністю відокремлений від переговорного напрямку в Ісламабаді", - сказав прем'єр..
Вашингтон вимагає роззброєння бойовиків
Сполучені Штати бачать головну перешкоду стабільності у бойовиках "Хезболли". Державний секретар США Марко Рубіо під час виступу перед медіа заявив:
"Ми хочемо, щоб відносини між Ізраїлем та Ліваном, його законним урядом, були дуже міцними. Перешкодою для цього є "Хезболла"", - сказав Рубіо.
Що відомо про ситуацію між Ліваном та Ізраїлем
Ізраїлю та "Хезболлі" не вдалось довго утримувати припинення вогню. Сторони обмінювались ударами, а Ізраїль навіть випустив на поле бою проти "Хезболли" артилерію нового покоління - гармату Ro’em.
Перемир'я між Ліваном та Ізраїлем щодо "Хезболли" було укладено за посередництва США 16 квітня. Прем'єр Лівану привітав оголошення про припинення вогню від Трампа. Прем'єр Ізраїлю наголосив, що ЦАХАЛ залишиться на "стратегічних позиціях" протягом 10-денного перемир'я.
Тим часом ООН та ЄС підрахували, що на відбудову Гази знадобиться щонайменше 71,4 мільярда доларів. Відновлення регіону може зайняти 10 років і діяти треба вже зараз.