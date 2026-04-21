Сколько стоит восстановление Газы? ООН и ЕС назвали ошеломляющую сумму
Для восстановления сектора Газа в течение следующего десятилетия понадобится колоссальная сумма в 71,4 миллиарда долларов. Такие данные обнародовали в новом совместном отчете Европейский Союз, Организация Объединенных Наций и Всемирный банк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.
Авторы отчета отмечают, что более трети от общей суммы необходимо привлечь в кратчайшие сроки. Речь идет о ближайших 18 месяцах.
Первоочередные потребности восстановления:
-
26,3 миллиарда долларов - запрос на первые 1,5 года;
-
восстановление базовых услуг (вода, свет, канализация);
-
ремонт критически важной гражданской инфраструктуры.
Эксперты предостерегают - масштабное восстановление невозможно без стабильного прекращения огня. Нужен полный доступ для гуманитарных миссий и свобода передвижения. Отдельный вызов - очистка территории от завалов и неразорвавшихся боеприпасов.
Жизнь на грани: голод и разрушенные больницы
Согласно отчету, более 1,9 миллиона человек стали беженцами в собственном доме. Это 80% от всего населения Газы до начала войны.
Реальное положение дел в цифрах:
-
60% жителей полностью потеряли свои дома;
-
77% населения находится под угрозой острого голода;
-
94% больниц разрушены или серьезно повреждены;
-
50% основных медикаментов полностью закончились.
Люди живут в самодельных палатках, а нехватка пищи становится хронической. При этом смертность продолжает расти.
По данным подконтрольных ХАМАС органов здравоохранения, с начала перемирия от ударов погибло еще 777 палестинцев. Общее количество жертв превысило 72 000 человек.
Позиция Израиля и обвинения в контрабанде
В Иерусалиме имеют свой взгляд на ситуацию. Израильские чиновники отвергают заявления о полном гуманитарном коллапсе, пишет Bloomberg. Они утверждают, что медицинская система продолжает работать благодаря полевым госпиталям ООН.
По данным израильской стороны, ежедневно в Газу заезжает около 600 грузовиков с помощью.
Однако есть существенная проблема: Израиль настаивает, что ХАМАС наживается на помощи. Боевики вводят налоги на грузы и контролируют черный рынок. Также группировку обвиняют в дезинформации, чтобы затянуть процесс разоружения.
Какова ситуация с мирными переговорами по Газе
Они почти застопорились в конце марта из-за войны США, Израиля и Ирана. В то же время в Белом доме отрицают, что переговоры полностью остановлены.
Напомним, в прошлом году США вместе с международными посредниками заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа и начали реализацию первого этапа 20-пунктного мирного плана Дональда Трампа. После этого было объявлено о запуске второго этапа инициативы - создании Совета мира.