Израиль и Ливан договорились о 10-дневном перемирии, - Трамп
Израиль и Ливан уже 17 апреля в полночь по киевскому времени должны начать прекращение огня. Такое перемирие должно продлиться по меньшей мере 10 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, премьера Ливана Навафа Салама в соцсети X, CNN и The Times of Israel.
Анонс перемирия
По словам Трампа, он провел "отличные переговоры" с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Эти два лидера согласились, что для достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17:00 по восточному времени США (00:00 17 апреля по Киеву - ред.)", - добавил американский лидер.
Он напомнил, что на этой неделе в США прошли первые переговоры между представителями Израиля и Ливана с 1993 года. Трамп дал поручение вице-президенту Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира.
Отдельно президент добавил, что он пригласит Нетаньяху и Ауна на встречу в Белый дом.
Реакция Ливана
Премьер Ливана поприветствовал объявление о прекращении огня от Трампа.
"Мы стремились (к перемирию - ред.) с первого дня войны и которое стало нашей главной целью на встрече в Вашингтоне во вторник", - добавил Салам.
Реакция Нетаньяху
Премьер Израиля уже сообщил членам кабинета по вопросам безопасности, что он согласился на прекращение огня с Ливаном по просьбе президента США.
"Когда величайший друг Израиля, президент Трамп, действует вместе с нами в тесной координации, Израиль сотрудничает с ним", - сказал Нетаньяху.
По его словам, Армия обороны Израиля останется на "стратегических позициях", которые она сейчас занимает, на протяжении 10-дневного перемирия.
Это произошло после того, как израильские министры возмутились, что узнали о прекращении огня через СМИ.
Почему это важно
Как пишет CNN, такое перемирие может стать важным шагом на пути заключения мирной сделки с Ираном.
После объявления 7 апреля о двухнедельном перемирии между Ираном и США Израиль продолжил наносить авиаудары по группировкам, действующим в Ливане при поддержке Тегерана. В Иране заявили, что такие действия нарушают договоренности и ставят под угрозу хрупкое перемирие с США.
В США и Израиле утверждали, что Ливан не входил в рамки соглашения с Ираном, называя позицию Тегерана "недоразумением".
При этом, по данным источников издания, представители администрации Трампа за кулисами пытались убедить Израиль прекратить наступление, опасаясь, что это может сорвать дипломатические усилия с Ираном.
Война Израиля с "Хезболлой"
Напомним, Израиль в начале марта объявил о начале наступательной кампании против террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Решение было принято после массированных ночных ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны ливанской группировки.
Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эял Замир отмечал, что операция будет включать серию наступательных волн.
Даже после того, как США и Иран договорились о перемирии, Израиль продолжал операцию против "Хезболлы". На этом фоне иранские чиновники начали требовать, чтобы израильские войска тоже прекратили огонь.