Израиль выпустил на поле боя против "Хезболлы" артиллерию нового поколения

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула новейшую самоходную гаубицу Ro'em для борьбы с террористами "Хезболлы". Оружие уже прошло боевое крещение во время хрупкого прекращения огня в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж Fox News .

Название установки переводится с иврита как "Гром" и это не просто очередная пушка, а настоящий прорыв, утверждают инженеры. Она стреляет быстрее, бьет точнее и полностью меняет логику использования огневой силы.

Главный артиллерийский офицер ЦАХАЛа Эхуд Биби в комментарии Fox News отметил:

"Ro'em предоставляет новые возможности артиллерийскому корпусу и Армии обороны Израиля в целом, меняя способ использования огневой мощи на поле боя. Это знаменует собой историческую веху, которая начинает новую эру более точного, быстрого и гибкого огня, что позволяет нам эффективнее поддерживать войска на местах".

Систему разработала компания Elbit Systems, которая на международном рынке известна как SIGMA. Производством занимается дочернее предприятие в Южной Каролине, США.

Ключевые особенности гаубицы Ro'em:

экипаж: всего 3 солдата (вместо большого числа "обслуги" в старых системах);

дальность огня: примерно 40 километров;

полная автоматизация: система сама выбирает снаряд и пороховой заряд;

скорость: пушка автоматически наводится на цель и ведет огонь с высоким темпом.

Новое оружие позволяет действовать молниеносно: гаубица быстро занимает позицию и открывает огонь. Так же быстро Ro'em покидает место пуска, что минимизирует риск ответного удара.

Боевое крещение во время перемирия

Израиль уже успел проверить Ro'em в деле. Это произошло несмотря на 10-дневный режим прекращения огня. Военные отмечают: огонь был чисто оборонительным, ведь террористы готовили атаки против армии Израиля.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля:

"Во время этой операции войска вели точный артиллерийский огонь по нескольким позициям противотанковых и ракетных комплексов класса "земля-земля" "Хезболлы", из которых осуществлялись атаки на войска Армии обороны Израиля.

Стрельба была эффективной, достигла оперативных результатов и внедрила новые артиллерийские возможности, тем самым уменьшив угрозу для войск Армии обороны Израиля и израильского гражданского населения".