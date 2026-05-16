ua en ru
Сб, 16 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль и Ливан договорились продлить перемирие: на какой срок утихнет огонь

06:12 16.05.2026 Сб
2 мин
Следующие переговоры между сторонами состоятся уже 2 и 3 июня
aimg Филипп Бойко
Израиль и Ливан договорились продлить перемирие: на какой срок утихнет огонь Фото: солдаты армии Израиля (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Израиль и Ливан договорились продлить прекращение огня на 45 дней. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп впервые объявил о таком перемирии 16 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Читайте также: США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе, - NYT

Государственный департамент США отметил, что прекращение боевых действий будет продолжено, чтобы обеспечить дальнейший прогресс в мирных переговорах между обеими сторонами.

Представитель Госдепа Томми Пигготт назвал переговоры между Израилем и Ливаном, которые состоялись в Вашингтоне "очень продуктивными" и заявил, что страны возобновят переговоры 2 и 3 июня.

Агентство акцентирует, что переговоры на этой неделе были третьей встречей сторон с тех пор, как Израиль усилил воздушные атаки на Ливан после того, как "Хезболла" выпустила ракеты по Израилю, через три дня после начала американо-израильской войны против Ирана.

Что предшествовало продолжению перемирия

Мы сообщали, что две стороны должны были встретиться для переговоров в США 14-15 мая. Делегации должны были сформировать всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности, но, как видно, удалось лишь продлить прекращение огня.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено при посредничестве США 16 апреля. Премьер Ливана приветствовал объявление о прекращении огня от Трампа. Премьер Израиля подчеркнул, что ЦАХАЛ останется на "стратегических позициях".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Израиль Ливан
Новости
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата