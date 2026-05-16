Ізраїль та Ліван домовились продовжити перемир'я: на який термін вщухне вогонь

06:12 16.05.2026 Сб
2 хв
Наступні переговори між сторонами відбудуться вже 2 та 3 червня
aimg Пилип Бойко
Ізраїль та Ліван домовились продовжити перемир'я: на який термін вщухне вогонь Фото: солдати армії Ізраїлю (Getty Images)
Ізраїль та Ліван домовилися продовжити припинення вогню на 45 днів. Це сталось після того, як президент США Дональд Трамп вперше оголосив про таке перемир'я 16 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Reuters.

Державний департамент США зазначив, що припинення бойових дій буде продовжено, щоб забезпечити подальший прогрес у мирних переговорах між обома сторонами.

Речник Дердепу Томмі Пігготт назвав переговори між Ізраїлем та Ліваном, що відбулися у Вашингтоні "дуже продуктивними" та заявив, що країни відновлять переговори 2 та 3 червня.

Агенція акцентує, що переговори цього тижня були третьою зустріччю сторін з того часу, як Ізраїль посилив повітряні атаки на Ліван після того, як "Хезболла" випустила ракети по Ізраїлю, через три дні після початку американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Що передувало продовженню перемир'я

Ми повідомляли, що дві сторони мали зустрітись для переговорів у США 14-15 травня. Делегації мали сформувати всеохопну угоду про мир і безпеку, але, як видно, вдалось лише продовжити припинення вогню.

Перемир'я між Ліваном та Ізраїлем було укладено за посередництва США 16 квітня. Прем'єр Лівану привітав оголошення про припинення вогню від Трампа. Прем'єр Ізраїлю наголосив, що ЦАХАЛ залишиться на "стратегічних позиціях".

Як війна в Ірані вплине на ціни та економіку України: голова НБУ назвав два сценарії
