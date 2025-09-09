Израиль угрожает "сравнять Газу с землей", но есть шанс этого избежать

Израиль после серии ночных ударов по Газе предупредил о возможном уничтожении города, если ХАМАС не сложит оружие и не отпустит заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ѕку News .

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в своем новом заявлении сравнил удары по Газе с "ураганным штормом". Он подчеркнул, что атаки произошли с беспрецедентной силой.

В заметке, опубликованной утром в соцсети Х, Кац сообщил, что израильские силы уничтожили 30 "многоэтажных террористических зданий".

Министр уточнил, что еще десятки террористических объектов были разбомблены и уничтожены. Это сделали для ликвидации наблюдательных пунктов и террористической инфраструктуры, а также для подготовки пути наземным силам.

По словам Каца, если боевики ХАМАС не сложат оружие и не освободят всех заложников, они будут уничтожены, а Газу "сравняют с землей".