Это будет поражением: в Израиле отказались от нового мирного плана ХАМАС

Вторник 19 августа 2025 02:30
Это будет поражением: в Израиле отказались от нового мирного плана ХАМАС Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израиль отказался от нового плана перемирия и обмена заложниками с палестинской группировкой ХАМАС, поскольку в Иерусалиме это считают поражением в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал информацию о том, что ХАМАС якобы согласился на соглашение о прекращении огня в обмен на освобождение заложников.

"Как и вы, я слышу сообщения в СМИ, из которых можно сделать один вывод - ХАМАС находится под огромным давлением", - сказал глава израильского правительства.

Нетаньяху также отметил, что "обсудил с министром обороны и начальником генерального штаба планы относительно города Газа и завершения наших миссий".

Издание отмечает, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что "если Нетаньяху уступит ХАМАСу и прекратит войну, это будет позором и упущенной возможностью".

"В прошлый раз премьер-министр пропустил ультиматум президента Трампа, который требовал освобождения всех заложников или открытия "ворот ада", несмотря на мое предупреждение, что это будет исторической ошибкой", - сказал Гвир.

Он добавил, что "сейчас мы имеем возможность разгромить ХАМАС, и я говорю премьер-министру: у вас нет мандата пойти на частичную сделку и не уничтожить ХАМАС".

Реакция политических партий

Министр финансов и лидер ультраправой Религиозной сионистской партии Безалель Смотрич в соцсети X отметил, что предложенная ХАМАСом сделка, похожа на "отказ от половины заложников и может привести к завершению войны поражением".

"ХАМАС находится под большим давлением из-за оккупации Газы, потому что понимает, что это уничтожит его и положит конец истории. Поэтому он пытается остановить это, вернувшись к частичному соглашению", - написал он.

Именно по этой причине, добавил Смотрич, "мы не должны уступать и давать врагу шанс на спасение".

"Продолжайте до конца, победите и верните всех заложников одним махом", - добавил лидер.

Член партии Религиозной сионистской партии, депутат Кнессета Цви Суккот, разделяет мнение Бен-Гвира о необходимости отклонения соглашения о прекращении огня.

"Частичное соглашение приведет к отказу от половины заложников, что создаст огромный риск для солдат ЦАХАЛ в продолжении боевых действий, даст толчок ХАМАСу и приведет к потере той небольшой международной легитимности, которая у нас еще осталась", - написал он в соцсети Х.

Председатель партии "Голубовато-белые" Бенни Ганц предложил свою поддержку Нетаньяху и его коалиции в случае принятия соглашения.

"Правительство имеет четкое большинство и широкую безопасную сеть для возвращения заложников. Нетаньяху, сейчас не время колебаться - сейчас время принимать правильные решения для народа Израиля и безопасности Израиля", - написал Ганц в соцсети X.

Новая военная операция в Секторе Газа

Напомним, недавно правительство Израиля утвердило план военной операции по захвату города Газа. Нетаньяху подчеркнул, что в планах не оккупация населенного пункта, а его освобождение от ХАМАС.

По данным СМИ, Израиль планирует эвакуацию гражданских жителей анклава перед новым военным наступлением.

Также Иерусалим ведет переговоры с пятью странами, которые должны принять палестинских беженцев из-за войны в Секторе Газа.

