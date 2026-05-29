Израиль намерен контролировать 70% Сектора Газа, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дал указание израильским военным расширить зону своего контроля, включив в нее 70% территории Сектора Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
"Мы достигли 50 (процентов - ред), затем перешли к 60. Моя задача - двигаться дальше, давайте будем действовать шаг за шагом. Прежде всего, к 70. Давайте начнем с этого. Мы оказываем давление на (ХАМАС - ред.) со всех сторон. С остатками разберемся позже", - сказал Нетаньяху.
NBC News отмечает, что после израильского наступления на Газу, которое началось после вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года, израильские силы сохранили с тех пор контроль над более чем половиной анклава.
Таким образом, присутствие Израиля в Секторе Газа привела к тому, что около 2 млн палестинцев, в основном перемещенных лиц, оказались зажатыми на небольшой территории, многие из которых живут в палатках среди руин разрушенных городов.
В октябре 2025 года стороны при посредничестве США заключили перемирие, которое по итогу не смогло остановить израильские атаки и обеспечить разоружение ХАМАСа.
Согласно сделке, израильские войска должны были первоначально отступить к "желтой линии" обозначающей границы их контроля, после чего ожидается более длительный вывод израильских сил из Газы.
Напомним, на днях стало известно, что Совет мира при президенте США Дональде Трампе готовит 15-пунктный план разоружения ХАМАСа, который Вашингтон считает необходимым для восстановления и реконструкции Сектора Газа после войны.
Тем временем Израиль один за одним ликвидирует новых руководителей ХАМАСа в Газе. Буквально на днях СМИ сообщили, что во время авиаудара 26 мая погиб командир военного крыла ХАМАСа Мохаммед Одех, которого Израиль называет одним из "архитекторов" нападения 7 октября.
Кроме того, на днях была информация, что во время авиаудара по Газе был ликвидирован последний из топ-командиров ХАМАС - Иззз аль-Дин аль-Хаддад, который был причастен к атаке 7 октября 2023 года.