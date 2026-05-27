ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль один за другим уничтожает новых руководителей ХАМАСа в Газе

16:02 27.05.2026 Ср
2 мин
Новый главарь группировки не пробыл в должности и нескольких недель
aimg Мария Науменко
Израиль один за другим уничтожает новых руководителей ХАМАСа в Газе Фото: террористы ХАМАСа в секторе Газа (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В секторе Газа во время израильского авиаудара погиб командир военного крыла ХАМАСа Мохаммед Одех, которого Израиль называет одним из "архитекторов" атаки 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Читайте также: Израиль создает "микровоздушные силы": с какими угрозами они будут бороться

Одех погиб в результате удара, нанесенного во вторник, 26 мая, по жилому дому в центре города Газа, - через две недели после того, как его предшественник, Изз ад-Дин аль-Хаддад, погиб во время аналогичной атаки.

По данным местных медиков и очевидцев, погибли по меньшей мере три человека, еще десятки получили ранения.

Израильские военные и служба безопасности "Шин Бет" заявили, что здания, которые стали целью атаки, использовались как тайник для Одеха. В ЦАХАЛе утверждают, что за его передвижениями следили в течение нескольких месяцев.

"Одех был ответственным за убийство, похищение и ранения многих израильских граждан и солдат ЦАХАЛа", - говорится в заявлении израильских военных.

По словам свидетелей, по меньшей мере пять ракет почти одновременно попали в верхние этажи здания "Аль-Каяли" в одном из самых оживленных районов Газы недалеко от рынка. В момент удара улицы были переполнены людьми накануне мусульманского праздника Ид аль-Адха.

Спасатели долгое время не могли добраться до верхних этажей из-за сильных разрушений и пробок в районе.

В ХАМАСе официально не подтвердили гибель Одеха, однако местный источник в группировке и родственники сообщили, что командир погиб вместе с женой. Их взрослый сын позже скончался в больнице от полученных ранений.

В совместном заявлении ЦАХАЛа и "Шин Бет" указано, что израильские силы также атаковали соседнее здание, которое принадлежало другому члену ХАМАСа, причастному к нападению 7 октября 2023 года.

Напоминаем, сейчас Совет мира при президенте Трампе готовит план из 15 пунктов, который будет способствовать разоружению ХАМАС. Именно разоружение боевиков организации в Вашингтоне считают необходимым условием для восстановления и реконструкции сектора Газа.

По оценкам ЕС, ООН и Всемирного банка, для восстановления сектора Газа понадобится не менее 71,4 миллиарда долларов. Причем, процесс восстановления займет не менее 10 лет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Израиль Ближний восток Сектор Газа ХАМАС
Новости
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст