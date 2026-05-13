Совет мира Трампа готовит 15-пунктный план разоружения ХАМАСа

22:12 13.05.2026 Ср
2 мин
Какой сценарий для Газы разработала команда Трампа?
aimg Мария Науменко
Совет мира Трампа готовит 15-пунктный план разоружения ХАМАСа Фото: боевики ХАМАС в секторе Газа (Getty Images)
Совет мира при президенте США Дональде Трампе готовит 15-пунктный план разоружения ХАМАСа, который в Вашингтоне считают необходимым условием для восстановления и реконструкции сектора Газа после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам главного посланника Совета Николая Младенова, сейчас обсуждаются две версии так называемой "дорожной карты".

Выступая в Иерусалиме, он заявил, что ХАМАС может иметь политическое будущее, если согласится на мирный процесс и возьмет на себя соответствующие обязательства.

В то же время членам группировки, которые не захотят участвовать в таком процессе, могут предложить безопасный выезд в третьи страны.

"Это не политическое требование. Это необходимое условие процесса", - подчеркнул Младенов, комментируя вопрос разоружения ХАМАСа.

Как отметили в издании, через семь месяцев после перемирия, заключенного при посредничестве США, значительного прогресса в восстановлении Газы до сих пор нет. Одной из главных причин называют то, что ХАМАС не сложил оружие, как предполагалось договоренностями.

Кроме того, поддерживаемая Ираном группировка выступает против расширения военного присутствия Израиля на палестинской территории.

Несмотря на режим прекращения огня, около 90% населения Газы, по оценкам сторон, остаются перемещенными лицами. В то же время Израиль продолжает расширять контроль над частью территории анклава и допускает возможность усиления военной операции.

Напомним, ранее переговоры между ХАМАС и Советом мира о прекращении огня в секторе Газа оказались под угрозой срыва из-за споров вокруг разоружения группировки и перехода ко второй фазе мирного соглашения.

ХАМАС требовал полного выполнения первого этапа договоренностей, вывода израильских войск из Газы и гарантий создания независимого палестинского государства. В то же время Израиль отказался менять свою позицию и заявил о намерении сохранить военное присутствие на стратегических участках в секторе.

Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес