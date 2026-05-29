Ізраїль має намір контролювати 70% Сектора Гази, - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що дав вказівку ізраїльським військовим розширити зону свого контролю, включивши до неї 70% території Сектора Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
"Ми досягли 50 (відсотків - ред), потім перейшли до 60. Моє завдання - рухатися далі, давайте будемо діяти крок за кроком. Перш за все, до 70. Давайте почнемо з цього. Ми чинимо тиск на (ХАМАС - ред.) з усіх боків. Із залишками розберемося пізніше", - сказав Нетаньягу.
NBC News зазначає, що після ізраїльського наступу на Газу, який розпочався після вторгнення ХАМАС до Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, ізраїльські сили зберегли з того часу контроль над більш ніж половиною анклаву.
Таким чином, присутність Ізраїлю в Секторі Газа призвела до того, що близько 2 млн палестинців, переважно переміщених осіб, опинилися затиснутими на невеликій території, багато хто з яких живуть у наметах серед руїн зруйнованих міст.
У жовтні 2025 року сторони за посередництва США уклали перемир'я, яке в підсумку не змогло зупинити ізраїльські атаки і забезпечити роззброєння ХАМАСу.
Згідно з угодою, ізраїльські війська мали спочатку відступити до "жовтої лінії", що позначає кордони їхнього контролю, після чого очікується більш тривале виведення ізраїльських сил із Гази.
Нагадаємо, днями стало відомо, що Рада миру при президенті США Дональді Трампі готує 15-пунктний план роззброєння ХАМАСу, який Вашингтон вважає за необхідне для відновлення і реконструкції Сектора Газа після війни.
Тим часом Ізраїль один за одним ліквідує нових керівників ХАМАСу в Газі. Буквально днями ЗМІ повідомили, що під час авіаудару 26 травня загинув командир військового крила ХАМАСу Мохаммед Одех, якого Ізраїль називає одним з "архітекторів" нападу 7 жовтня.
Крім того, днями була інформація, що під час авіаудару по Газі ліквідували останнього з топ-командирів ХАМАСу - Іззз аль-Дін аль-Хаддада, який був причетний до атаки 7 жовтня 2023 року.