Израиль ликвидировал последнего из топ-командиров ХАМАСа, причастных к атаке 7 октября
Израиль заявил, что во время авиаудара по городу Газа его целью был Иззз аль-Дин аль-Хаддад - лидер ХАМАСа в секторе Газа и руководитель военного крыла группировки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Авиаудар произошел в пятницу, 15 мая, в районе Рималь в городе Газа. По данным местных медиков, удар пришелся по жилому дому.
Медики сообщили по меньшей мере о трех погибших и около 20 раненых. Был ли среди них аль-Хаддад - официально не подтверждено.
По информации израильского военного источника, ВВС Израиля атаковали квартиру-убежище, где, как считалось, находился лидер ХАМАСа. Одновременно удару подвергся автомобиль, который покидал район атаки - чтобы не дать возможности скрыться.
Официальные лица сообщили, что в операции участвовали три израильских самолета, которые сбросили 13 бомб.
Вскоре после атаки премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац подтвердили, что лично санкционировали удар по аль-Хаддаду.
В совместном заявлении его назвали "командиром военного крыла ХАМАСа и одним из главных организаторов резни 7 октября".
"Аль-Хаддад был ответственным за убийства, похищения и причиненный ущерб тысячам израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛа", - говорится в заявлении.
Израильская сторона также утверждает, что он удерживал заложников, организовывал атаки против израильских военных и отказался поддержать предложенный США план разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора Газа.
Что известно об Изза аль-Дине аль-Хаддаде?
Иззз аль-Дин аль-Хаддад стал фактическим военным руководителем ХАМАСа в секторе Газа после того, как в мае 2025 года Израиль ликвидировал Мухаммада Синвара.
В издании отметили, что это самый высокий по рангу представитель ХАМАСа, против которого Израиль нанес удар после заключения перемирия в октябре при посредничестве США.
Напомним, переговоры между ХАМАС и Советом мира о прекращении огня в секторе Газа оказались под угрозой срыва из-за споров вокруг разоружения группировки и перехода ко второй фазе мирного соглашения.
Впоследствии стало известно, что Совет мира при президенте США Дональде Трампе готовит 15-пунктный план разоружения ХАМАСа, который в Вашингтоне считают необходимым условием для восстановления и реконструкции сектора Газа после войны.