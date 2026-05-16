ua en ru
Сб, 16 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль ликвидировал последнего из топ-командиров ХАМАСа, причастных к атаке 7 октября

10:03 16.05.2026 Сб
2 мин
Аль-Хаддад не просто руководил боевиками, но и лично удерживал заложников
aimg Мария Науменко
Израиль ликвидировал последнего из топ-командиров ХАМАСа, причастных к атаке 7 октября Фото: израильские военные (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Израиль заявил, что во время авиаудара по городу Газа его целью был Иззз аль-Дин аль-Хаддад - лидер ХАМАСа в секторе Газа и руководитель военного крыла группировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Читайте также: США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе, - NYT

Авиаудар произошел в пятницу, 15 мая, в районе Рималь в городе Газа. По данным местных медиков, удар пришелся по жилому дому.

Медики сообщили по меньшей мере о трех погибших и около 20 раненых. Был ли среди них аль-Хаддад - официально не подтверждено.

По информации израильского военного источника, ВВС Израиля атаковали квартиру-убежище, где, как считалось, находился лидер ХАМАСа. Одновременно удару подвергся автомобиль, который покидал район атаки - чтобы не дать возможности скрыться.

Официальные лица сообщили, что в операции участвовали три израильских самолета, которые сбросили 13 бомб.

Вскоре после атаки премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац подтвердили, что лично санкционировали удар по аль-Хаддаду.

В совместном заявлении его назвали "командиром военного крыла ХАМАСа и одним из главных организаторов резни 7 октября".

"Аль-Хаддад был ответственным за убийства, похищения и причиненный ущерб тысячам израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛа", - говорится в заявлении.

Израильская сторона также утверждает, что он удерживал заложников, организовывал атаки против израильских военных и отказался поддержать предложенный США план разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора Газа.

Что известно об Изза аль-Дине аль-Хаддаде?

Иззз аль-Дин аль-Хаддад стал фактическим военным руководителем ХАМАСа в секторе Газа после того, как в мае 2025 года Израиль ликвидировал Мухаммада Синвара.

В издании отметили, что это самый высокий по рангу представитель ХАМАСа, против которого Израиль нанес удар после заключения перемирия в октябре при посредничестве США.

Напомним, переговоры между ХАМАС и Советом мира о прекращении огня в секторе Газа оказались под угрозой срыва из-за споров вокруг разоружения группировки и перехода ко второй фазе мирного соглашения.

Впоследствии стало известно, что Совет мира при президенте США Дональде Трампе готовит 15-пунктный план разоружения ХАМАСа, который в Вашингтоне считают необходимым условием для восстановления и реконструкции сектора Газа после войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Израиль Сектор Газа Ближний восток ХАМАС Соединенные Штаты Америки
Новости
Россияне били по Харькову ночью, повреждены выходы метро, есть пострадавший
Россияне били по Харькову ночью, повреждены выходы метро, есть пострадавший
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата