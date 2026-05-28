Израиль срочно едет в США за защитой от дронов Хезболлы

Армия Израиля срочно обратилась к Соединенным Штатам за новыми технологиями для борьбы с беспилотниками группировки Хезболла. Это решение приняли после серии успешных атак дронов-камикадзе по военным позициям на севере страны.

Хезболла все чаще атакует израильских солдат с помощью FPV-дронов, а защиты от беспилотников не хватает. Командующий сухопутными войсками генерал-майор Надав Лотан в ближайшие дни посетит США. Он лично будет контролировать закупку оборудования для защиты от БПЛА.

Высокопоставленные чиновники армии заявили, что бюджетных ограничений на усилия по противодействию нападениям нет. Военные готовы тратить любые суммы на безопасность своих солдат.

ЦАХАЛ пытается усовершенствовать системы оповещения. Новые устройства обнаружения должны работать по принципу предупреждения о противотанковых ракетах, что даст бойцам драгоценные секунды, чтобы найти укрытие.

Ливанская группировка начала действовать агрессивнее, отмечает агентство. Накануне по меньшей мере шесть беспилотников прорвали израильское небо, а часть из них взорвалась прямо на военных объектах.

В течение последних суток обстрелы не прекращались. Хезболла запускает взрывные дроны как по силам внутри Израиля, так и по войскам на юге Ливана.