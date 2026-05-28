Израиль срочно едет в США за защитой от дронов Хезболлы
Армия Израиля срочно обратилась к Соединенным Штатам за новыми технологиями для борьбы с беспилотниками группировки Хезболла. Это решение приняли после серии успешных атак дронов-камикадзе по военным позициям на севере страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Хезболла все чаще атакует израильских солдат с помощью FPV-дронов, а защиты от беспилотников не хватает. Командующий сухопутными войсками генерал-майор Надав Лотан в ближайшие дни посетит США. Он лично будет контролировать закупку оборудования для защиты от БПЛА.
Высокопоставленные чиновники армии заявили, что бюджетных ограничений на усилия по противодействию нападениям нет. Военные готовы тратить любые суммы на безопасность своих солдат.
ЦАХАЛ пытается усовершенствовать системы оповещения. Новые устройства обнаружения должны работать по принципу предупреждения о противотанковых ракетах, что даст бойцам драгоценные секунды, чтобы найти укрытие.
Ливанская группировка начала действовать агрессивнее, отмечает агентство. Накануне по меньшей мере шесть беспилотников прорвали израильское небо, а часть из них взорвалась прямо на военных объектах.
В течение последних суток обстрелы не прекращались. Хезболла запускает взрывные дроны как по силам внутри Израиля, так и по войскам на юге Ливана.
Что еще известно о противостоянии Израиля и Хезболлы
ЦАХАЛ начал активно создавать мини-воздушные силы, которые будут участвовать в операциях против Хезболлы в Ливане. Израильская армия сейчас активно изучает опыт "дроноводов" из Украины.
Тем временем боевики Хезболлы стали чаще использовать дроны для атак на израильских военных и их технику. На днях группировка сообщила о 12 атаках на военную инфраструктуру ЦАХАЛ.
Участились атаки на ячейки систем "Железный купол". При этом, Хезболла не впервые атакует ценные противоракетные системы простыми дронами. Буквально две недели назад боевики объявили об успешной атаке.