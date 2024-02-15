В Ивано-Франковской области прогремели взрывы
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
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Масштабный обстрел Украины
В четверг, 15 февраля, около 2:00 по киевскому времени с аэродрома Оленья в Мурманской области вылетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Около 5 часов утра в ряде областей была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась на всю территорию Украины. Воздушные силы сообщили о запуске россиянами ракет "Калибр" из Черного моря.
После 6 утра в Киеве прогремели взрывы. Также о громкой работе ПВО сообщили в Днепре и Запорожье.
Также очень громко работает ПВО во Львове. Ракеты постоянно маневрируют и меняют направление.
Подробнее о самолетах Ту-95, которые россияне используют для ракетных ударов по Украине, читайте в материале РБК-Украина.
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