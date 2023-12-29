До 8 ракет и пуск за тысячу километров. Главное о самолетах Ту-95, которые атакуют Украину

Украинские города утром 29 декабря 2023 года снова оказались под массированным ударом. Россияне атаковали в том числе крылатыми ракетами, запущенными со стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС.

При подготовке материала использовались: информация Telegram-канала Воздушных сил Украины, заявления спикера Юрия Игната, данные из wikipedia, а также публикации профильного ресурса Defense Express.

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Около 03:30 Воздушные силы Украины зафиксировали вылет 9 самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ. Спустя три часа они выпустили крылатые ракеты.

По состоянию на утро сообщалось о серии взрывов в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и других городах. Есть информация о погибших и раненых. Очевидно, часть прилетов связана с крылатыми ракетами с Ту-95МС.

Как уточнил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сегодня были задействованы около 18 стратегических бомбардировщиков.

"По предварительной информации, ракеты Х-101, Х-555. Собственно, мы видим, что действительно враг нанес мощный удар. Есть сбития. К сожалению, есть и пострадавшие", - добавил он.

В целом атака 29 декабря сопровождалась ударами "шахедов", крылатых ракет Х-22 или Х-32, баллистики в виде "Кинжалов" и С-300. По словам Игната, "летело практически все, кроме "Калибров" (ракеты морского базирования), а мишенью была вся Украина.

"Столько красного на наших мониторах очень давно не было видно. Карта фактически вся была в воздушных целях врага - по всем областям, по всем направлениям", - добавил он.

Что известно о самолетах Ту-95МС

Самолеты проекта Ту-95 - это советские и российские стратегические бомбардировщики. Считаются самыми скоростными самолетами с турбовинтовыми двигателями. Более того, Ту-95 и его модификации являются единственными в мире серийными ракетоносителями-бомбардировщиками с такими двигателями.

Первая версия была разработана еще в 1950-х годах при Иосифе Сталине. Она должна была стать ответом американскому Convair B-36 Peacemaker, который уже в то время был способен достать до границ СССР.

Основная задача Ту-95 - поражение стратегических объектов в глубоком тылу. Между базовым и вариантом Ту-95МС лежит 30 лет производства и разного рода усовершенствований. Серийных Ту-95МС было построено 34 единицы (по другим источникам 56). Россия настолько ценила эти самолеты, что после распада СССР перегнала более 10 самолетов этого типа из Казахстана, еще несколько приняла в обмен на газ в соглашениях с Украиной.

Отметим, по состоянию на 1993 год в Украине оставались 23 единицы Ту-95МС. Они стояли на вооружении тяжелого бомбардировочного авиаполка, который базировался в Узине. В 1998 году авиабаза прекратила существование после того, как правительство решило избавиться от самолетов.

В 1999-2000 годах три борта вошли в соглашение об уплате долга за поставленный российский газ. Три самолета, один из которых сейчас выполняет роль музейного экспоната в Полтавском музее дальней авиации, остались в Украине, остальные - утилизированы. В 2013 году последние два были проданы на металлолом.

Особенности и основные характеристики

Ту-95МС предназначен для ударов по стратегическим объектам в тылу в любых погодных условиях и любое время суток.

Самолеты Ту-95 обслуживает экипаж из семи человек. Масса снаряженного борта составляет 190 тонн, максимальная скорость - 830 км/ч, боевой радиус действия - 6500 км, дальность полета - 13 000 км.

Характеристики Ту-95МС:

длина - 49,09 м

размах крыльев - 50,04м

максимальная взлетная масса - 185 тонн

практический потолок - 10 500 м

боевая нагрузка - до 6 крылатых ракет Х-55/555 (до 8 ракет Х-101)

По данным The Military Balance, на конец 2021 года у Российской Федерации было 60 самолетов Ту-95МС. Но вероятно, что реальное количество боеспособных ракетоносителей этого типа значительно меньше.

В том числе потому, что в ходе вторжения в Украину россияне одновременно поднимали в воздух лишь до 20 Ту-95МС, а для совместных полетов с китайской авиацией в 2022 году - до 10. Аналитики Defense Express считают, что реальное количество боеспособных Ту-95МС составляет 50% от количества "на бумаге".

Какие ракеты запускают эти самолеты

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС способен нести до 6 ракет типа Х-555 или до 8 типа Х-101.

Х-555 - это крылатая ракета воздушного базирования, одна из модификаций советской ракеты Х-55, которую разрабатывали для ударов по наземным целям. Разработка Х-555 продолжалась до середины 2000-х годов, принята на вооружение в 2010-м.

Ее особенности: масса боевой части от 200 до 400 кг, дальность полета - до 2500 км. Имеет современную систему спутниковой навигации. Развивает скорость до 830 км/ч, летит на высоте от 40 до 110 метров. Стоимость единицы, по разным данным, около 1 млн долларов.

В отличие от нее Х-101 больше и тяжелее. Это стратегическая крылатая ракета с дальностью около 5 000 км. Масса боевой части составляет до 960 кг. Имеет комбинированную систему наведения - инерционную с оптико-электронной коррекцией и самонаведение на конечном участке полета.

Одна из главных особенностей в том, что Х-101 имеет непрогнозируемую траекторию и в отличие от ракет предыдущих поколений способна изменить цель после запуска. При ее разработке использовались технологии маскировки от средств радиолокации, поэтому ее сложнее сбить.

Ракета развивает скорость до 720 км/ч. Считается одной из самых высокотехнологичных на вооружении Российской Федерации. Стоимость оценивается в 13 млн долларов.

Почему Ту-95МС используют для ударов по Украине

Для ударов по Украине россияне предпочитают использовать Ту-95МС вместо более мощных Ту-160. Для сравнения: Ту-160 способен нести до 12 крылатых ракет типов Х-555 или Х-101, а Ту-95МС - до 6 ракет Х-555 на внутренних узлах подвески или до 8 ракет Х-101 на наружных. Вероятно, последний показал себя более надежным и простым в обслуживании, считают в Defense Express.

Ту-95МС применялись с первого дня полномасштабного вторжения. В частности, для ударов по западным регионам Украины. Наиболее активно - осенью и зимой 2023 года, а также этим летом.

До сегодняшнего дня предыдущая атака была зафиксирована 8 декабря. Семь самолетов запустили 19 ракет типа Х-101/Х-555 по Киеву и Днепропетровской области из района Энгельса (Саратовская область, Российская Федерация). Тогда Силы обороны уничтожили 14 ракет.

До этого россияне брали паузу со второй половины сентября. Как объяснял спикер Воздушных сил Юрий Игнат, чтобы накопить запас ракет. Комментируя удары 8 декабря он предположил, что как только арсеналы пополнятся, противник снова повторит запуск крылатых ракет Х-101/Х-555.

Ту-95МС являются крайне важными для российской стратегической авиации, о чем свидетельствует их быстрая передислокация с аэродрома "Энгельс" после того, как несколько самолетов повредили украинские дальнобойные беспилотники. В частности, их перебрасывали на аэродром "Оленья" в Мурманской области.

Вероятно, они размещаются и на других аэродромах в глубине России. Обычно они запускают ракеты из районов Каспийского моря или Кольского полуострова.

Отметим, украинские средства противовоздушной обороны не могут достать до Ту-95МС на расстоянии в несколько тысяч километров от границы. Воздушные силы имеют возможность только отслеживать взлеты и пуски, поэтому заранее предупреждают украинцев об угрозе ракетных ударов и рекомендуют спуститься в укрытия.