ua en ru
Чт, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине масштабная тревога из-за ракетной атаки с Ту-95 россиян

Четверг 15 февраля 2024 04:56
UA EN RU
В Украине масштабная тревога из-за ракетной атаки с Ту-95 россиян Фото: по всей Украине объявлена тревога из-за ракетной угрозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в ночь на 15 февраля объявлена воздушная тревога во многих областях, а также в Киеве, из-за угрозы ракетных ударов российских захватчиков со стратегической авиации. Позже сигналы зазвучали по всей стране.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины и командование Воздушных сил ВСУ.

Военные предупредили, что ракетная опасность в южных и восточных областях объявлена "из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС".

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в обращении.

В ВС также заявили о фиксации вражеских ракет в направлении Херсона с юга.

Позже защитники неба предупредили об опасности ракетного удара по Запорожью. Далее ракеты врага сменили курс на Днепропетровщину и летели в направлении Кривого Рога, а также военные предупреждали о фиксации ракет в направлении Кировоградской области.

Украинцев призывают находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и помнить о правилах информ-тишины.

Начальник Киевской МВА Сергей Попко также заявил, что в столице воздушная тревога связана с ракетной опасностью из-за угрозы пусков крылатых ракет.

"Не игнорируйте тревогу" Находитесь в укрытиях к отбою!" - призвал чиновник.

Позже в Силах обороны юга Украины заявили о возможном запуске ракет типа "Калибр" с российского фрегата "Адмирал Макаров", который был зафиксирован в Черном море. Он носитель 8 ракет.

"Есть информация, совершившая пуски ракет. Будьте внимательны, сигналы тревог – это предупреждение об опасности, переходите в укрытие!" – говорится в сообщении.

В Украине масштабная тревога из-за ракетной атаки с Ту-95 россиян

Угроза ракетных ударов с Ту-95

Перед этим ночью в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на территории РФ был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95. Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья в Мурманской области.

Также отмечалось, что запуск ракет противника с самолетов может произойти около четырех часов утра.

Детальнее о самолетах Ту-95, которые россияне используют для нанесения ракетных ударов по Украине, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушная тревога Ракетный удар Ракетная атака
NEWS
Эффект бабочки. Как удары по кораблям РФ могут изменить фронт и сколько БДК осталось потопить
Эффект бабочки. Как удары по кораблям РФ могут изменить фронт и сколько БДК осталось потопить
DAILY
"Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город