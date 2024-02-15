В Украине масштабная тревога из-за ракетной атаки с Ту-95 россиян

В Украине в ночь на 15 февраля объявлена воздушная тревога во многих областях, а также в Киеве, из-за угрозы ракетных ударов российских захватчиков со стратегической авиации. Позже сигналы зазвучали по всей стране.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины и командование Воздушных сил ВСУ.

Военные предупредили, что ракетная опасность в южных и восточных областях объявлена "из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС".

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в обращении.

В ВС также заявили о фиксации вражеских ракет в направлении Херсона с юга.

Позже защитники неба предупредили об опасности ракетного удара по Запорожью. Далее ракеты врага сменили курс на Днепропетровщину и летели в направлении Кривого Рога, а также военные предупреждали о фиксации ракет в направлении Кировоградской области.

Украинцев призывают находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и помнить о правилах информ-тишины.

Начальник Киевской МВА Сергей Попко также заявил, что в столице воздушная тревога связана с ракетной опасностью из-за угрозы пусков крылатых ракет.

"Не игнорируйте тревогу" Находитесь в укрытиях к отбою!" - призвал чиновник.

Позже в Силах обороны юга Украины заявили о возможном запуске ракет типа "Калибр" с российского фрегата "Адмирал Макаров", который был зафиксирован в Черном море. Он носитель 8 ракет.

"Есть информация, совершившая пуски ракет. Будьте внимательны, сигналы тревог – это предупреждение об опасности, переходите в укрытие!" – говорится в сообщении.

Угроза ракетных ударов с Ту-95

Перед этим ночью в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на территории РФ был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95. Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья в Мурманской области.

Также отмечалось, что запуск ракет противника с самолетов может произойти около четырех часов утра.

Детальнее о самолетах Ту-95, которые россияне используют для нанесения ракетных ударов по Украине, читайте в материале РБК-Украина.