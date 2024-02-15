В Івано-Франківській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

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Масштабний обстріл України

У четвер, 15 лютого, близько 2:00 за київським часом з аеродрому Оленья в Мурманській області вилетіли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Близько 5 години ранку в низці областей було оголошено повітряну тривогу, яка згодом розповсюдилася на всю територію України. Повітряні сили повідомили про запуск росіянами ракет "Калібр" з Чорного моря.

Після 6 ранку в Києві пролунали вибухи. Також про гучну роботу ППО повідомили у Дніпрі та Запоріжжі.

Також дуже гучно працює ППО у Львові. Ракети постійно маневрують і змінюють напрямок.

Детальніше про літаки Ту-95, які росіяни використовують для ракетних ударів по Україні, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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