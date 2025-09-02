RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Итаума возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе: где место Усика

Мозес Итаума (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг супертяжелого веса - первое место занял британский непобежденный проспект Мозес Итаума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WBA.

Мозес Итаума поднялся на вершину рейтинга WBA

Британский боксер Мозес Итаума (13-0, 11 КО) после победы над соотечественником Диллианом Уайтом нокаутом в первом раунде возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе.

Ранее лидером был американец Майкл Хантер, который теперь занял вторую позицию. Тройку сильнейших замкнул аргентинец Ленье Перо.

Статус чемпионов в королевском дивизионе

В супертяжелом весе WBA пока признала трех чемпионов:

  • Александр Усик (Украина) - полноценный чемпион;
  • Фабио Уордли (Великобритания) - временный чемпион;
  • Кубрат Пулев (Болгария) - регулярный чемпион.

После победы над Даниэлем Дюбуа 19 июля Усик остался непобедимым в карьере - его рекорд составляет 24-0, 15 КО.

Следующие шаги Усика

WBO назначила Усика на бой против временного чемпиона организации Джозефа Паркера.

Украинский боксер попросил больше времени для проведения переговоров из-за травмы, полученной в поединке с Дюбуа.

Полный обновленный рейтинг WBA в супертяжелом весе (по итогам августа):

  1. Мозес Итаума (Великобритания)
  2. Майкл Хантер (США)
  3. Ленье Перо (Аргентина)
  4. Мартин Баколе (ДР Конго)
  5. Филип Хргович (Хорватия)
  6. Джаррелл Миллер
  7. Нелсон Хиса
  8. Дэвид Аллен
  9. Дайниер Перо
  10. Гурген Оганесян

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх выразил желание увидеть поединок Усика с Итаумой, однако сам британский боксер пока считает себя не готовым к этому вызову.

Также читайте, причины "за" и "против" боя Усик - Итаума.

Кроме того, сообщалось, что Усик может потерять титул IBF.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикБокс