Итаума возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе: где место Усика

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг супертяжелого веса - первое место занял британский непобежденный проспект Мозес Итаума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WBA.
Британский боксер Мозес Итаума (13-0, 11 КО) после победы над соотечественником Диллианом Уайтом нокаутом в первом раунде возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе.
Ранее лидером был американец Майкл Хантер, который теперь занял вторую позицию. Тройку сильнейших замкнул аргентинец Ленье Перо.
В супертяжелом весе WBA пока признала трех чемпионов:
После победы над Даниэлем Дюбуа 19 июля Усик остался непобедимым в карьере - его рекорд составляет 24-0, 15 КО.
WBO назначила Усика на бой против временного чемпиона организации Джозефа Паркера.
Украинский боксер попросил больше времени для проведения переговоров из-за травмы, полученной в поединке с Дюбуа.
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх выразил желание увидеть поединок Усика с Итаумой, однако сам британский боксер пока считает себя не готовым к этому вызову.
Также читайте, причины "за" и "против" боя Усик - Итаума.
Кроме того, сообщалось, что Усик может потерять титул IBF.