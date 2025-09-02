Ітаума очолив рейтинг WBA у суперважкій вазі: де місце Усика

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх висловив бажання побачити поєдинок Усика з Ітаумою, проте сам британський боксер наразі вважає себе не готовим до цього виклику.

Крім того, повідомляли, що Усик може втратити титул IBF.