Не только продажа беспилотников. Зеленский раскрыл детали Drone deal для США
Украина в рамках Drone deal (дроновой сделки) предлагает США не только продажу дронов, но и технологии.
Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент, комментируя сообщение Axios о том, что США в прошлом году отказались от украинских технологий против "Шахедов", напомнил о Drone deal и отметил, что это предложение все еще актуально.
"Там действительно есть все наши дроны, есть наши технологии. Мы будем экспертно помогать странам Ближнего Востока, но системно это предложение было только для США. Я не знаю, отказались ли они от этого, не уверен, но это точно отсрочка", - добавил Зеленский.
По словам главы государства, он бы очень хотел подписать такую сделку с президентом США Дональдом Трампом. Для украинских компаний это было бы очень хорошо.
Drone deal
Напомним, о том, что Украина предложила США подписать Drone deal, стало известно в прошлом году.
Осенью было известно, что две страны находятся на этапе активных переговоров по заключению стратегического соглашения.
Документ предусматривает поставку украинских беспилотных систем (БПЛА, морских дронов и наземных роботов) для нужд США в обмен на роялти, инвестиции и закупку американского вооружения на десятки миллиардов долларов.
Ключевым интересом Вашингтона является уникальный боевой опыт и способность производить массовые и дешевые аппараты.
Пентагон рассматривает украинские технологии как критический элемент для инициатив Replicator и Artemis, направленных на подготовку потенциального конфликта с Китаем в Тихоокеанском регионе.
Детальнее о такой сделке - в материале РБК-Украина.