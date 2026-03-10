ua en ru
Вт, 10 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Не только продажа беспилотников. Зеленский раскрыл детали Drone deal для США

20:47 10.03.2026 Вт
2 мин
Президент Украины рассчитывает на подписание сделки с Трампом
aimg Иван Носальский aimg Дмитрий Левицкий
Не только продажа беспилотников. Зеленский раскрыл детали Drone deal для США Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Офис президента Украины)

Украина в рамках Drone deal (дроновой сделки) предлагает США не только продажу дронов, но и технологии.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Украинские специалисты по "Шахедам" едут на Ближний Восток: Зеленский назвал страны

Президент, комментируя сообщение Axios о том, что США в прошлом году отказались от украинских технологий против "Шахедов", напомнил о Drone deal и отметил, что это предложение все еще актуально.

"Там действительно есть все наши дроны, есть наши технологии. Мы будем экспертно помогать странам Ближнего Востока, но системно это предложение было только для США. Я не знаю, отказались ли они от этого, не уверен, но это точно отсрочка", - добавил Зеленский.

По словам главы государства, он бы очень хотел подписать такую сделку с президентом США Дональдом Трампом. Для украинских компаний это было бы очень хорошо.

Drone deal

Напомним, о том, что Украина предложила США подписать Drone deal, стало известно в прошлом году.

Осенью было известно, что две страны находятся на этапе активных переговоров по заключению стратегического соглашения.

Документ предусматривает поставку украинских беспилотных систем (БПЛА, морских дронов и наземных роботов) для нужд США в обмен на роялти, инвестиции и закупку американского вооружения на десятки миллиардов долларов.

Ключевым интересом Вашингтона является уникальный боевой опыт и способность производить массовые и дешевые аппараты.

Пентагон рассматривает украинские технологии как критический элемент для инициатив Replicator и Artemis, направленных на подготовку потенциального конфликта с Китаем в Тихоокеанском регионе.

Детальнее о такой сделке - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Ближний восток Дрони
Новости
Трамп хвастается реакцией Путина на разговор, а в Пентагоне увидели шанс на мир в Украине
Трамп хвастается реакцией Путина на разговор, а в Пентагоне увидели шанс на мир в Украине
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко