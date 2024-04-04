ua en ru
Чт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швеция поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Четверг 04 апреля 2024 15:58
UA EN RU
Швеция поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швеция хочет видеть действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

Полномочия Йенса Столтенберга в качестве генсека НАТО истекают 1 октября, и ожидается, что его место займет новый генеральный секретарь. Решение о новом генеральном секретаре принимается консенсусом.

"Рютте - мудрый лидер с солидным опытом. Во времена растущей неопределенности и ухудшающейся ситуации в сфере безопасности нам нужна сильная НАТО, которая способствует безопасности всех союзников путем сдерживания и обороны, а также продвигает мир и свободу", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Кандидатуры на пост генсека НАТО

В конце октября прошлого года Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО.

Также премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что заинтересована в должности генерального секретаря НАТО, о таком желании заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте получил поддержку 28 из 32 стран, чтобы стать новым генеральным секретарем НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция НАТО Марк Рютте
NEWS
"Российские террористы будут отвечать". Зеленский отреагировал на удар дронов по Харькову
"Российские террористы будут отвечать". Зеленский отреагировал на удар дронов по Харькову
DAILY
Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе