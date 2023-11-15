Премьер-министр Эстонии заявила о желании стать генсеком НАТО, вспоминив Украину
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что заинтересована в главном посту генерального секретаря НАТО. Это желание политик объясняет, в частности, войной России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Выступая на оборонном саммите, организованного Politico, Каллас спросили, хочет ли она, чтобы ее рассматривали на должность генсека НАТО, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку. Она ответила - "да".
Каллас объяснила свое желание тем, что альянс времен "холодной войны" продолжает регулирование войны России в Украине и сосредотачивается на общих стратегиях против Китая и других новых угроз.
"Ответ Каллас и ее визит в Вашингтон появились на фоне растущего беспокойства в Европе, особенно среди лидеров стран Балтии и Восточной Европы, таких как Эстония, о том, что поддержка США военных усилий Украины все больше ослабевает", - говорится в сообщении.
В частности, в своем выступлении Каллас выразила уверенность в том, что Украина отразит российское вторжение, поскольку с обеих сторон Атлантики растет обеспокоенность тем, что Украина и Россия приближаются к "тупику" на поле боя.
"Я полностью понимаю и верю, что их можно победить. И Украина может выиграть эту войну", - сказала Каллас.
Что известно о генсеке НАТО
Йенс Столтенберг уже восьмой год руководит НАТО, начиная с 2014 года. Его срок заканчивался в конце сентября 2022, но из-за вторжения России в Украину его полномочия продлили еще на год.
В феврале он сказал, что не будет просить о продлении своего контракта, но страны НАТО просили его остаться, поскольку не смогли договориться о новом лидере.
Известно, что после ухода с поста генсека НАТО Столтенберг планирует возглавить центральный банк Норвегии.
Поддержка Эстонии
С начала полномасштабной войны России против Украины власти и общество Эстонии регулярно поддерживают нашу страну. В частности, оказывая военную, гуманитарную и социальную помощь.
Недавно Эстония вместе с Исландией отправили Украине полевой госпиталь.
Также в Эстонии запускают первую украиноязычную радиостанцию. Радио DRUZI будет сообщать новости и события, связанные с украинским сообществом в Эстонии.
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