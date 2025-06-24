РФ может напасть на НАТО в течение пяти лет, - Зеленский
Российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет, чтобы проверить альянс на прочность.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы считаем, что, начиная с 2030 года, Путин может иметь значительно большие возможности. Сегодня Украина его держит, он не имеет времени муштровать армию", - отметил президент Украины.
По его словам, для нападения на НАТО Путину нужна пауза, ему нужно снятие санкций, а также вышколенная армия.
Президент Украины также подчеркнул, что планы стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП до 2035 года являются очень медленными.
"10 лет - это очень долго. У него (Путина - ред.) к тому времени будет готова новая армия", - добавил Зеленский.
Но когда президента Украины спросили, может ли Россия напасть на НАТО в течение нескольких месяцев, Зеленский сказал, что не верит, в то, что Путин на такое готов.
Европа готовится к возможной войне с Россией
Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину в Европе начали опасаться агрессии РФ и активно готовиться к ней. В частности, перевооружать свои армии, разрабатывать планы отражения возможного нападения.
Недавно стало известно, что немецкая армия разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.
А до этого в немецком Бундесвере предупреждали, что Россия готовится к войне с НАТО. И может быть готовой к ней уже к концу этого десятилетия, говорилось в докладе армии, который получили немецкие медиа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.