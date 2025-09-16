ua en ru
Чехия перекинула в Польшу три вертолета: они усилят армию в защите неба

Вторник 16 сентября 2025 03:37
Чехия перекинула в Польшу три вертолета: они усилят армию в защите неба Фото: кроме трех вертолетов Ми-171Ш в Польшу направили военных (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 14 сентября, три чешских вертолета Ми-171Ш приземлились на востоке Польши. Их перебросили с целью укрепить оборону востока НАТО в ответ на вторжение российских дронов на территорию Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

По данным чешской армии, вертолетное подразделение будет действовать в Польше в течение нескольких месяцев, а его главная задача - укрепить польские вооруженные силы в их задачах по защите воздушного пространства.

Как известно, Министерство обороны Чехии приняло решение об отправке подразделения в среду вечером.

"Три дня спустя один из вертолетов провел разведку места дислокации подразделения. В воскресенье три вертолета вылетели в Польшу. Они прибыли в пункт назначения сегодня днем", - сообщили в армии.

По словам командующего Оперативным командованием чешской армии Вацлава Влчека, присутствие вертолетного подразделения в Польше представляет собой важный шаг в рамках сотрудничества Альянса.

"И это подтверждает готовность Чехии активно содействовать обеспечению безопасности в регионе", - добавил он.

Ранее Минобороны заявляло, что вертолеты помогут польской армии защищать страны от низколетящих беспилотников.

Кроме того, глава Минобороны Яна Чернохова заявила в воскресенье, что ожидается отправка до 150 чешских военнослужащих на срок до трех месяцев. В понедельник она сказала следующее:

"Мы выполняем обещание, данное нашему близкому союзнику. Наши военнослужащие уже находятся в Польше и готовы принять участие в укреплении защиты воздушного пространства на восточной границе страны", - сказала Чернохова.

Ceske Noviny отметило, что развертывание войск стало возможным благодаря действующему мандату на использование сил и средств Минобороны Чехии на 2025 и 2026 годы, который утвердил парламент в прошлом году.

Этот мандат предусматривает укрепление обороны восточной границы НАТО, где могут действовать до 2000 чешских военнослужащих. В настоящее время войска Чехии действуют в рамках мандата в Словакии, Литве и Латвии.

НАТО усиливает Польшу

Напомним, 12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал, что Альянс начинает операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение дронов РФ в Польшу в ночь на 10 сентября.

В рамках этой операции страны НАТО отправляют в Польшу различную боевую технику и не только.

На днях стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на переброску войск НАТО в Польшу.

