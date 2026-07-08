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Трамп сделал новое заявление о мирном соглашении по войне в Украине

16:22 08.07.2026 Ср
1 мин
С кем Трамп сравнил Украину и Россию?
aimg Валерия Абабина
Трамп сделал новое заявление о мирном соглашении по войне в Украине Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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С саммита НАТО в Анкаре прозвучали новые заявления о ходе работы над мирным соглашением о войне в Украине.

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, работа над мирным соглашением по завершению войны продолжается, но процесс непростой.

"Это соглашение в работе уже долго, у него есть плюсы и минусы", – заявил американский лидер.

Президент США сравнил войну в Украине с "дракой двоих в парке".

"Иногда, может, нужно дать им подраться", - сказал Трамп.

Напомним, кроме переговоров по мирному соглашению, в повестке дня саммита НАТО - вопросы поставок Украине систем противовоздушной обороны.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что получение лицензий на производство Patriot должно стать одним из ключевых результатов саммита.

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