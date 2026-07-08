Трамп сделал новое заявление о мирном соглашении по войне в Украине

С саммита НАТО в Анкаре прозвучали новые заявления о ходе работы над мирным соглашением о войне в Украине.

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, работа над мирным соглашением по завершению войны продолжается, но процесс непростой.

"Это соглашение в работе уже долго, у него есть плюсы и минусы", – заявил американский лидер.

Президент США сравнил войну в Украине с "дракой двоих в парке".

"Иногда, может, нужно дать им подраться", - сказал Трамп.