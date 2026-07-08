Трамп ответил, приедет ли он в Киев

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Киев. Но до завершения войны ему вряд ли это разрешат.

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Журналисты спросили у американского лидера, посетит ли он Украину.

"Поеду, а чего нет? После войны хотелось бы. Я не знаю, позволит ли служба безопасности поехать во время войны", - ответил Трамп.

По его словам, Киев - это чудесный город и он бы хотел, чтобы там не было руин на фоне войны.

Визит Трампа в Украину

Напомним, 29 декабря прошлого года Трамп заявил о том, что он пока не планирует посещать Украину, но может приехать туда, если это приблизит завершение войны.

Он отмечал, что его приглашали выступить в украинском парламенте.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина всегда рада его пригласить.