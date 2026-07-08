Страны НАТО выделят Украине минимум 140 млрд евро на два года: куда пойдут деньги
Страны НАТО объявили свое решение о поддержке Украины на саммите в Анкаре.
Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на итоговую декларацию саммита НАТО в Анкаре.
НАТО предоставит Украине новую военную помощь
Страны НАТО обещают выделить 70 миллиардов евро на военное оборудование, помощь и обучение для Украины в 2026 году.
"Союзники подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень в 2027 году", - говорится в декларации.
Украина вносит свой вклад в трансатлантическую безопасность, и партнеры едины в своей "непреклонной поддержке Украины" в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности", отмечается в документе.
Европейские союзники и Канада сейчас финансируют большую часть помощи Украине. Это происходит через двусторонние и многосторонние инструменты в сфере безопасности, отметили в документе.
Также члены Альянса приветствовали решение ЕС предоставить Украине многолетнее финансирование из-за займа на сумму 90 млрд евро.
Что еще решили на саммите НАТО
Сегодня в Анкаре страны Альянса объявили новые закупки на сумму 50 миллиардов долларов США.
"Обязуемся расширять коллективные производственные мощности и сотрудничество с промышленностью в целях ускорения инноваций", - говорится в декларации.
Также НАТО договорилась максимально расширить объемы оборонно-промышленного производства и сотрудничества в области производства оружия.
В какие направления оборонки будут инвестировать
Участники саммита заявили о таких направлениях вложения средств:
- развитие способностей Североатлантического союза развертывать и обеспечивать свои вооруженные силы,
- достижение целей в сфере высокоточных ударов вглубь территории,
- объединенная система ПВО и ПРО,
- беспилотные системы,
- передовые технологии,
- разведывательные способности,
- трансатлантические облачные решения для ведения боевых действий,
- мощные ИИ-модели.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил о ходе работы над мирным соглашением о войне в Украине. Об этом он говорил на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским.
Глава МИД Андрей Сибига заявил на полях саммита НАТО в Анкаре о важных переговорах. Украина договаривается с международными партнерами насчет получения лицензий на производство ЗРК Patriot.