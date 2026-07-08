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Страны НАТО выделят Украине минимум 140 млрд евро на два года: куда пойдут деньги

17:48 08.07.2026 Ср
2 мин
Страны НАТО продолжат военную поддержку Украины в 2026-2027 годах
aimg Елена Бджола
Страны НАТО выделят Украине минимум 140 млрд евро на два года: куда пойдут деньги Фото: учасники cаммита НАТО в Анкаре (Getty Images)
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Страны НАТО объявили свое решение о поддержке Украины на саммите в Анкаре.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на итоговую декларацию саммита НАТО в Анкаре.

НАТО предоставит Украине новую военную помощь

Страны НАТО обещают выделить 70 миллиардов евро на военное оборудование, помощь и обучение для Украины в 2026 году.

"Союзники подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень в 2027 году", - говорится в декларации.

Украина вносит свой вклад в трансатлантическую безопасность, и партнеры едины в своей "непреклонной поддержке Украины" в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности", отмечается в документе.

Европейские союзники и Канада сейчас финансируют большую часть помощи Украине. Это происходит через двусторонние и многосторонние инструменты в сфере безопасности, отметили в документе.

Также члены Альянса приветствовали решение ЕС предоставить Украине многолетнее финансирование из-за займа на сумму 90 млрд евро.

Что еще решили на саммите НАТО

Сегодня в Анкаре страны Альянса объявили новые закупки на сумму 50 миллиардов долларов США.

"Обязуемся расширять коллективные производственные мощности и сотрудничество с промышленностью в целях ускорения инноваций", - говорится в декларации.

Также НАТО договорилась максимально расширить объемы оборонно-промышленного производства и сотрудничества в области производства оружия.

В какие направления оборонки будут инвестировать

Участники саммита заявили о таких направлениях вложения средств:

  • развитие способностей Североатлантического союза развертывать и обеспечивать свои вооруженные силы,
  • достижение целей в сфере высокоточных ударов вглубь территории,
  • объединенная система ПВО и ПРО,
  • беспилотные системы,
  • передовые технологии,
  • разведывательные способности,
  • трансатлантические облачные решения для ведения боевых действий,
  • мощные ИИ-модели.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил о ходе работы над мирным соглашением о войне в Украине. Об этом он говорил на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Андрей Сибига заявил на полях саммита НАТО в Анкаре о важных переговорах. Украина договаривается с международными партнерами насчет получения лицензий на производство ЗРК Patriot.

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