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В Испании обвинили некоторые страны ЕС в эгоизме на фоне миграционного кризиса

15:41 01.08.2026 Сб
2 мин
Чем именно возмущен испанский министр?
aimg Елена Чупровская
Фото: миграционный кризис в Испании (Getty Images)

В Мадриде обвинили часть европейских соседей в безразличном и эгоистическом отношении к кризису.

Об этом заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, передает РБК-Украина со ссылкой на Cadena SER.

Марласка раскритиковал реакцию партнеров

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что ситуация в Сеуте "изменилась на обратное за 24 часа".

В то же время он назвал "эгоистичной" реакцию ряда европейских партнеров, в частности Италии, которая накануне объявила о введении контроля для граждан стран вне ЕС, путешествующих из Испании.

"Есть и другие страны, проявившие эгоистическую, безразличную и безответственную волю, сделав эгоизм партийной политики абсолютно недопустимым направлением действий", - заявил Марласка, который в ближайшие часы покинет Сеуту.

Снимки, сделанные в анклаве в прошлый четверг, министр назвал "шокирующими". В то же время он сказал, что правительство смогло изменить ситуацию за короткое время.

Нелегалам не дадут легализоваться

Марласко подчеркнул, что те, кто въехал в Сеуту незаконно, "не имеют возможности легализоваться".

"Наша страна - гостеприимная страна. Но это также страна, которая стремится придерживаться закона. Нарушающие закон не имеют поддержки со стороны испанских властей", - пояснил министр.

Марласко высоко оценил помощь и сотрудничество Марокко. По его словам, именно благодаря этому взаимодействию удалось изменить ситуацию, которая сложилась в анклаве в прошлый четверг.

Миграционный кризис в Сеуте: что произошло

Испанская Сеута столкнулась с самым масштабным миграционным кризисом за последние годы. За сутки в автономный город прорвались почти 60 тысяч человек , а десятки мигрантов погибли по дороге в анклав.

Реакция на события не заставила себя ждать. Президент США Дональд Трамп сравнил происходящее в Испании с вторжением и заявил, что подобное может произойти и с Соединенными Штатами.

Тем временем Италия пошла на решительный шаг. Министерство внутренних дел страны объявило о приостановлении действия Шенгена с Испанией и закрытии морской и воздушной границ.

На фоне обострения ситуации свою позицию высказала и Франция.

Президент Эммануэль Макрон сообщил, что Париж опрокинул на границу с Испанией дополнительные военные подразделения, авиацию и беспилотники.

Как сообщало РБК-Украина, в конце суток напряжение начало спадать.

Более 48 тысяч мигрантов вернулись из Сеуты в Марокко. Однако количество погибших при попытках добраться до анклава продолжило расти.

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