Более 48 тысяч мигрантов вернулись из Сеуты в Марокко
Испания отправила подавляющее число незаконных мигрантов обратно в Марокко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
Более 48 тысяч мигрантов покинули Сеуту
Более 48300 выездов уже зарегистрировано до Марокко по состоянию на 18.00 по данным Министерства внутренних дел.
Это означает, что в Испании осталось только 1700 въехавших человек, пишет издание.
Погибшие на пути в Сеуту
Также есть информация, что около 60 тел вытащили из моря у Сеуты.
По меньшей мере, 57 человек погибли, пытаясь добраться до Испании. Большинство из них утонули, пытаясь переплыть пограничный волнорез в Эль-Тарахаль.
Число погибших может возрасти в ближайшие часы.
В водах вблизи границы идет поисковая операция, в которой участвуют две команды водолазов (восемь офицеров) из Специальной подводной группы Гражданской гвардии (GEAS).
Напомним, что Франция ужесточает контроль на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Для этого Париж уже развернул дополнительные силы, авиацию и беспилотники.
Ранее РБК-Украина писала, что Министерство внутренних дел Италии приказало закрыть морскую и воздушную границы с Испанией.
Кроме того, президент США Дональд Трамп отметил, что "наблюдал за катастрофой", произошедшей в Испании. Он назвал это похожим на "вторжение".