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Трамп назвал "вторжением" миграционный кризис в Сеуте

19:36 31.07.2026 Пт
2 мин
США отреагировали на события в испанском анклаве
aimg Елена Бджола
Трамп назвал "вторжением" миграционный кризис в Сеуте Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Миграционная "волна" в десятки тысяч людей, "затопившая" Сеуту, похожа на "вторжение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа на заседании Кабинета министров, передает White House в Х.

Трамп отреагировал на волну мигрантов в Сеуте

Президент США отметил, что "наблюдал за катастрофой", произошедшей в Испании.

"Это сродни вторжению сотен тысяч людей в страну", - уточнил он.

Также Трамп сравнил события в Испании с вероятными в США, которые могут произойти в случае проигрыша его партии на промежуточных выборах.

"То же произойдет с нами, если республиканцы не будут избраны, только хуже - гораздо больше", - уверен он.

Трамп заметил, что, по его мнению, Испания не знает, что делать.

"Это снова происходит сегодня. Они вторгаются в страну", - говорит он.

И называет причины, почему миграционный кризис произошел в Испании:

  • слабое законодательство,
  • плохое управление,
  • очень либеральное законодательство.

Миграционный кризис в Сеуте

Ранее РБК-Украина писало, что в город Сеута за сутки прорвалось около 60 тысяч мигрантов.

К тому же, и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что пророссийская сеть использует фото с испанского анклава Сеута для дестабилизации стран ЕС.

Кроме того, ситуация в Сеуте "неприемлема", однако дальнейшего перемещения мигрантов в страны Евросоюза не будет. Об этом заявил еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер.

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