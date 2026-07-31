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Франция перебросила на границу военных и дроны из-за вторжения мигрантов в Сеуту

21:57 31.07.2026 Пт
2 мин
Что происходит на границе с Испанией?
aimg Анастасия Никончук
Франция перебросила на границу военных и дроны из-за вторжения мигрантов в Сеуту Фото: мигранты в Сеуте (GettyImages)
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Франция усиливает контроль на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Для этого Париж уже развернул дополнительные силы, авиацию и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Франции Эммануэля Макрона в сети Х.

Макрон объявил о поддержке Испании

Макрон заявил, что поддерживает Испанию в связи с миграционным кризисом в Сеуте и находится в постоянном контакте с премьер-министром страны.

По его словам, Париж готов предоставить необходимую помощь, в том числе с привлечением Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

Макрон также положительно оценил взаимодействие с Марокко, отметив, что благодаря сотрудничеству уже удалось вернуть более 40 тысяч человек из Сеуты на территорию королевства.

Что происходит на границе

По словам французского лидера, министры внутренних дел Франции и Испании координируют действия и следят за развитием ситуации.

Он сообщил, что еще накануне поручил усилить контроль на франко-испанской границе, если этого потребуют обстоятельства.

"Развернуты четыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники", - сообщил Макрон.

Президент подчеркнул, что эти меры дополняют политику, которую Франция проводит с 2020 года. Она предусматривает совместные с Испанией подразделения и координацию действий по борьбе с нелегальной миграцией.

Ставка на общеевропейские меры

Макрон заявил, что Франция продолжает поддерживать европейские механизмы возвращения нелегальных мигрантов и реализацию Пакта ЕС по вопросам убежища и миграции.

По его словам, в прошлом году объем незаконной миграции в Евросоюз сократился на 25%, а в 2026 году снижение продолжается на атлантическом направлении и маршруте через западную часть Средиземного моря.

В завершение президент Франции подчеркнул необходимость совместных действий европейских стран для защиты внешних границ ЕС и соблюдения правил возвращения нелегальных мигрантов, вновь выразив поддержку Испании, ее правительству и гражданам.

Напоминаем, что пророссийская сеть начала использовать ситуацию вокруг испанского анклава Сеута для информационной кампании против стран ЕС. Аналитики зафиксировали более 1500 публикаций на эту тему в медиа, связанных с российской пропагандистской сетью, включая ресурсы "Правда" и RT.

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