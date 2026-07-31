В испанскую Сеуту прорвались уже 60 тысяч мигрантов
Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута резко обострился. В город за сутки прорвались около 60 тысяч человек.
Об этом заявил президент автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По его словам, последние оценки свидетельствуют, что "около 60 тысяч человек вошли в наш город" в рамках наплыва мигрантов.
Это почти две трети обычной численности населения города.
"Очевидно, эта цифра демонстрирует невозможность выдержать такое давление", - подчеркнул Вивас.
Он также призвал правительство действовать "решительно и немедленно", чтобы ответить на этот вызов.
Между тем испанское информационное агентство EFE сообщило, что количество мигрантов, погибших на пути в Сеуту, возросло до 43 человек.
Миграционный кризис в Сеуте
Напомним, испанская Сеута - автономный анклав страны в Северной Африке - столкнулась с самым масштабным миграционным кризисом за последние годы . Для стабилизации ситуации и обеспечения общественного порядка власти Испании привлекли военных.
На фоне резкого обострения миграционного кризиса ряд европейских лидеров призвал временно приостановить участие Испании в Шенгенской зоне.
РБК-Украина также писала, что еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер заверил, что дальнейшего перемещения мигрантов в страны Евросоюза не будет.
Отметим, врио министра иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что пророссийская сеть использует фотографии из Сеуты для дестабилизации ситуации в странах ЕС.
В частности, в европейских медиа, которые аналитики идентифицируют как пророссийские, было опубликовано более 1500 материалов по этой теме.