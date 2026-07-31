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Италия приостанавливает действие Шенгена с Испанией из-за мигрантов

20:15 31.07.2026 Пт
3 мин
Страна опасается распространения миграционной "волны"
aimg Елена Бджола
Италия приостанавливает действие Шенгена с Испанией из-за мигрантов Фото: самолет итальянских авиалиний (Getty Images)
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Италия рассматривала этот вынужденный шаг еще утром 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Stampa, публикующую заявление Министерства внутренних дел Италии.

Италия закрывает Шенген для Испании

Министерство внутренних дел Италии приказало закрыть морскую и воздушную границы с Испанией, отмечает издание.

Решение было принято после получения последней собранной информации, проанализированной, в частности, Комитетом по вопросам иммиграции и безопасности границ. Его возглавлял министр Маттео Пьянтедози сегодня утром в Министерстве внутренних дел, пишет La Stampa.

Кроме того, после телефонного разговора между Пьянтедози и его французским коллегой Лораном Нуньесом была согласована возможность усиления контроля вдоль сухопутной границы.

Это произойдет в рамках соглашений о полицейском сотрудничестве, подписанных ранее между Францией и Италией.

Италия будет проводить проверки

Министерство внутренних дел Италии заявило, что пограничная полиция будет проводить "целевые, выборочные проверки" граждан прибывающих из Испании третьих стран.

Это будет делаться для того, чтобы проверить, есть ли у них документы для путешествий в рамках ЕС, сообщает Reuters.

Как стало известно The Guardian, Италия еще официально не сообщила ни одному из партнеров о своем решении приостановить действие Шенгена с Испанией.

Оновлено в 20.48

Позже премьер-министр Италии Джорджа Мэлони официально заявила о временном прекращении режима свободного передвижения по Шенгенскому соглашению. Это касается морского и воздушного сообщения с Испанией. Пограничный контроль возобновлен.

"Это чрезвычайная мера, принятая для защиты нацбезопасности и предотвращения возможных последствий для нашей страны. Мероприятие будет действовать только в течение необходимого времени, с особым вниманием к ограничению любого влияния на летние туристические потоки", - говорит Мелони.

Параллельно Италия готова поддержать каждую европейскую инициативу по оказанию помощи испанским институтам. Речь идет о возобновлении полного контроля над внешними границами ЕС и разрешении текущей ситуации.

"Защита границ означает защиту безопасности граждан, борьбу с нелегальной иммиграцией и борьбу с торгующими людьми преступными сетями", - уточнила Мелони.

В ЕС требуют закрыть Шенген для Испании

Ранее РБК-Украина писала, что лидеры ряда европейских стран призвали приостановить участие Испании в Шенгене из-за масштабного миграционного кризиса в Сеуте.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что все страны ЕС должны поддержать предложение Италии приостановить статус Испании в Шенгене. По ее словам, Рим уже рассматривает такую возможность, что ранее подтвердила итальянская премьер-министр Джорджа Мэлони.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что миграционная "волна" в десятки тысяч человек, "затопившая" Сеуту, похожа на "вторжение".

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