В Іспанії звинуватили деякі країни ЄС в егоїзмі на тлі міграційної кризи

Марласка розкритикував реакцію партнерів

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка заявив, що ситуація в Сеуті "змінилася на протилежне за 24 години".

Водночас він назвав "егоїстичною" реакцію низки європейських партнерів, зокрема Італії, яка напередодні оголосила про запровадження контролю для громадян країн поза межами ЄС, що подорожують з Іспанії.

"Є й інші країни, які проявили егоїстичну, байдужу та безвідповідальну волю, зробивши егоїзм партійної політики абсолютно неприпустимим напрямком дій", - заявив Марласка, який найближчими годинами залишить Сеуту.

Знімки, зроблені в анклаві минулого четверга, міністр назвав "шокуючими". Водночас він сказав, що уряд зумів змінити ситуацію за короткий час.

Нелегалам не дадуть легалізуватися

Марласка наголосив, що ті, хто в'їхав до Сеути незаконно, "не мають можливості легалізуватися".

"Наша країна - гостинна країна. Але це також країна, яка прагне дотримуватися закону. Ті, хто порушує закон, не мають підтримки з боку іспанської влади", - пояснив міністр.

Марласка високо оцінив допомогу та співпрацю Марокко. За його словами, саме завдяки цій взаємодії вдалося змінити ситуацію, яка склалася в анклаві минулого четверга.

Міграційна криза в Сеуті: що сталося

Іспанська Сеута зіткнулася з наймасштабнішою міграційною кризою за останні роки. За добу до автономного міста прорвалися майже 60 тисяч людей, а десятки мігрантів загинули дорогою до анклаву.

Реакція на події не забарилась. Президент США Дональд Трамп порівняв те, що відбувається в Іспанії, з вторгненням і заявив, що подібне може статися і зі Сполученими Штатами.

Тим часом Італія пішла на рішучий крок. Міністерство внутрішніх справ країни оголосило про призупинення дії Шенгену з Іспанією та закриття морського й повітряного кордонів.

На тлі загострення ситуації свою позицію висловила і Франція.