Редкая, но смертельная инфекция: как распознать хантавирус и существует ли от него лечение

14:16 08.05.2026 Пт
4 мин
Что известно о редком вирусе, который поражает легкие и почки?
aimg Татьяна Веремеева
Редкая, но смертельная инфекция: как распознать хантавирус и существует ли от него лечение Фото: Женщина в больнице (Getty Images)
После сообщений о смертельных случаях хантавирусной инфекции среди пассажиров круизного лайнера Hondius в мире снова заговорили об этой редкой, но опасной болезни. Хантавирус может вызывать тяжелые поражения легких или почек, а в отдельных случаях - приводить к смерти.

РБК-Украина объясняет, что такое хантавирус, как им можно заразиться, какие симптомы он вызывает и существует ли лечение.

Главное:

  • Источник угрозы: Хантавирус передается людям от грызунов (мыши, крысы). Чаще всего инфицирование происходит при вдыхании пыли с частицами выделений животных.
  • Симптоматика: Болезнь маскируется под грипп (высокая температура, боль в мышцах), однако впоследствии поражает легкие или почки.
  • Смертельная опасность: Хантавирусный легочный синдром заканчивается летально примерно в 50% случаев.
  • Проблемы лечения: Универсальных лекарств или вакцины не существует - врачи только поддерживают работу пораженных органов (кислород, диализ).
  • Риски заражения: Самое опасное - уборка старых помещений, сараев или чердаков без защитных средств и влажной обработки.
  • Профилактика: ЦОЗ советует избегать контакта с грызунами, проводить только влажную уборку и хранить продукты в герметичной таре.

Что такое хантавирус

Хантавирусные инфекции - это группа вирусных заболеваний, которые передаются человеку от грызунов. Чаще всего переносчиками являются мыши, полевки и крысы.

Как объясняют в Центре общественного здоровья Украины, хантавирусы могут вызывать два основных типа опасных заболеваний:

  • геморрагическую лихорадку с почечным синдромом;
  • хантавирусный легочный синдром.

Обе болезни могут иметь тяжелое течение и требуют немедленной медицинской помощи.

Как передается хантавирус

От человека к человеку хантавирус обычно не передается. Исключением считают отдельные штаммы в Южной Америке, однако даже там такие случаи остаются редкими.

Основной путь заражения - контакт с выделениями инфицированных грызунов.

Человек может заразиться:

  • вдохнув пыль с частицами мочи, кала или слюны грызунов;
  • через поврежденную кожу или слизистые;
  • через зараженную пищу или воду.

Наибольший риск заражения возникает во время уборки старых помещений, чердаков, сараев или во время пребывания на природе.

В Центре общественного здоровья отмечают, что самыми опасными периодами являются поздняя весна, лето и осень, когда люди чаще контактируют с природой и местами обитания грызунов.

Какие симптомы хантавируса

Первые симптомы хантавирусной инфекции часто напоминают простуду или грипп.

У больных могут появиться:

  • высокая температура;
  • головная боль;
  • боль в мышцах;
  • тошнота;
  • боль в животе;
  • слабость;
  • кашель и одышка;
  • боль в пояснице;
  • нарушение мочеиспускания.

Инкубационный период может длиться от двух до шести недель после контакта с инфицированными грызунами.

Чем опасен хантавирус

Самыми опасными осложнениями являются поражения легких или почек.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом может вызвать:

  • кровотечения;
  • сыпь из-за повреждения капилляров;
  • острую почечную недостаточность;
  • потребность в гемодиализе.

Хантавирусный легочный синдром часто начинается как обычная вирусная инфекция, но за несколько дней состояние человека может резко ухудшиться. У пациентов развиваются отек легких, дыхательная недостаточность и критическое падение давления.

По данным медицинских справочников, легочный синдром может быть смертельным примерно в половине случаев.

Как лечат хантавирус

Специфического универсального лечения от хантавируса нет. Медики применяют поддерживающую терапию в зависимости от того, какие органы поражены больше всего.

При тяжелом поражении легких пациентам могут понадобиться:

  • кислородная терапия;
  • аппаратная вентиляция легких;
  • препараты для поддержания давления.

В случае поражения почек может проводиться диализ. Также в некоторых случаях применяют противовирусный препарат рибавирин.

Как уберечься от заражения

В Центре общественного здоровья советуют:

  • избегать контакта с грызунами и их выделениями;
  • не поднимать пыль в старых помещениях;
  • проводить влажную уборку;
  • хранить продукты в герметичных контейнерах;
  • дезинфицировать поверхности;
  • соблюдать гигиену рук и продуктов на природе.

Также специалисты рекомендуют сразу обращаться к врачу, если после контакта с потенциально зараженными местами появились лихорадка, боль в мышцах или проблемы с дыханием.

Ранее РБК-Украина рассказывало о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Часть пассажиров успела разъехаться по разным странам еще до официального выявления инфекции. Из-за этого ВОЗ и службы здравоохранения нескольких государств начали масштабное отслеживание контактов. Также писали о погибших пассажирах, ситуации на борту судна и дальнейшем медицинском обследовании людей после прибытия лайнера в Испанию. Ситуацию с хантавирусом также прокомментировал президент США Дональд Трамп.

При написании материала были использованы следующие источники: Центр общественного здоровья Украины, онлайн-справочник Merck Sharp & Dohme, объяснения врача Тараса Жиравецкого.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

