Редкая, но смертельная инфекция: как распознать хантавирус и существует ли от него лечение

После сообщений о смертельных случаях хантавирусной инфекции среди пассажиров круизного лайнера Hondius в мире снова заговорили об этой редкой, но опасной болезни. Хантавирус может вызывать тяжелые поражения легких или почек, а в отдельных случаях - приводить к смерти.

РБК-Украина объясняет, что такое хантавирус, как им можно заразиться, какие симптомы он вызывает и существует ли лечение.

Главное: Источник угрозы: Хантавирус передается людям от грызунов (мыши, крысы). Чаще всего инфицирование происходит при вдыхании пыли с частицами выделений животных.

Хантавирус передается людям от грызунов (мыши, крысы). Чаще всего инфицирование происходит при вдыхании пыли с частицами выделений животных. Симптоматика: Болезнь маскируется под грипп (высокая температура, боль в мышцах), однако впоследствии поражает легкие или почки.

Болезнь маскируется под грипп (высокая температура, боль в мышцах), однако впоследствии поражает легкие или почки. Смертельная опасность: Хантавирусный легочный синдром заканчивается летально примерно в 50% случаев.

Хантавирусный легочный синдром заканчивается летально примерно в 50% случаев. Проблемы лечения: Универсальных лекарств или вакцины не существует - врачи только поддерживают работу пораженных органов (кислород, диализ).

Универсальных лекарств или вакцины не существует - врачи только поддерживают работу пораженных органов (кислород, диализ). Риски заражения: Самое опасное - уборка старых помещений, сараев или чердаков без защитных средств и влажной обработки.

Самое опасное - уборка старых помещений, сараев или чердаков без защитных средств и влажной обработки. Профилактика: ЦОЗ советует избегать контакта с грызунами, проводить только влажную уборку и хранить продукты в герметичной таре.

Что такое хантавирус

Хантавирусные инфекции - это группа вирусных заболеваний, которые передаются человеку от грызунов. Чаще всего переносчиками являются мыши, полевки и крысы.

Как объясняют в Центре общественного здоровья Украины, хантавирусы могут вызывать два основных типа опасных заболеваний:

геморрагическую лихорадку с почечным синдромом;

хантавирусный легочный синдром.

Обе болезни могут иметь тяжелое течение и требуют немедленной медицинской помощи.

Как передается хантавирус

От человека к человеку хантавирус обычно не передается. Исключением считают отдельные штаммы в Южной Америке, однако даже там такие случаи остаются редкими.

Основной путь заражения - контакт с выделениями инфицированных грызунов.

Человек может заразиться:

вдохнув пыль с частицами мочи, кала или слюны грызунов;

через поврежденную кожу или слизистые;

через зараженную пищу или воду.

Наибольший риск заражения возникает во время уборки старых помещений, чердаков, сараев или во время пребывания на природе.

В Центре общественного здоровья отмечают, что самыми опасными периодами являются поздняя весна, лето и осень, когда люди чаще контактируют с природой и местами обитания грызунов.

Какие симптомы хантавируса

Первые симптомы хантавирусной инфекции часто напоминают простуду или грипп.

У больных могут появиться:

высокая температура;

головная боль;

боль в мышцах;

тошнота;

боль в животе;

слабость;

кашель и одышка;

боль в пояснице;

нарушение мочеиспускания.

Инкубационный период может длиться от двух до шести недель после контакта с инфицированными грызунами.

Чем опасен хантавирус

Самыми опасными осложнениями являются поражения легких или почек.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом может вызвать:

кровотечения;

сыпь из-за повреждения капилляров;

острую почечную недостаточность;

потребность в гемодиализе.

Хантавирусный легочный синдром часто начинается как обычная вирусная инфекция, но за несколько дней состояние человека может резко ухудшиться. У пациентов развиваются отек легких, дыхательная недостаточность и критическое падение давления.

По данным медицинских справочников, легочный синдром может быть смертельным примерно в половине случаев.

Как лечат хантавирус

Специфического универсального лечения от хантавируса нет. Медики применяют поддерживающую терапию в зависимости от того, какие органы поражены больше всего.

При тяжелом поражении легких пациентам могут понадобиться:

кислородная терапия;

аппаратная вентиляция легких;

препараты для поддержания давления.

В случае поражения почек может проводиться диализ. Также в некоторых случаях применяют противовирусный препарат рибавирин.

Как уберечься от заражения

В Центре общественного здоровья советуют:

избегать контакта с грызунами и их выделениями;

не поднимать пыль в старых помещениях;

проводить влажную уборку;

хранить продукты в герметичных контейнерах;

дезинфицировать поверхности;

соблюдать гигиену рук и продуктов на природе.

Также специалисты рекомендуют сразу обращаться к врачу, если после контакта с потенциально зараженными местами появились лихорадка, боль в мышцах или проблемы с дыханием.