Редкая, но смертельная инфекция: как распознать хантавирус и существует ли от него лечение
После сообщений о смертельных случаях хантавирусной инфекции среди пассажиров круизного лайнера Hondius в мире снова заговорили об этой редкой, но опасной болезни. Хантавирус может вызывать тяжелые поражения легких или почек, а в отдельных случаях - приводить к смерти.
РБК-Украина объясняет, что такое хантавирус, как им можно заразиться, какие симптомы он вызывает и существует ли лечение.
Главное:
- Источник угрозы: Хантавирус передается людям от грызунов (мыши, крысы). Чаще всего инфицирование происходит при вдыхании пыли с частицами выделений животных.
- Симптоматика: Болезнь маскируется под грипп (высокая температура, боль в мышцах), однако впоследствии поражает легкие или почки.
- Смертельная опасность: Хантавирусный легочный синдром заканчивается летально примерно в 50% случаев.
- Проблемы лечения: Универсальных лекарств или вакцины не существует - врачи только поддерживают работу пораженных органов (кислород, диализ).
- Риски заражения: Самое опасное - уборка старых помещений, сараев или чердаков без защитных средств и влажной обработки.
- Профилактика: ЦОЗ советует избегать контакта с грызунами, проводить только влажную уборку и хранить продукты в герметичной таре.
Что такое хантавирус
Хантавирусные инфекции - это группа вирусных заболеваний, которые передаются человеку от грызунов. Чаще всего переносчиками являются мыши, полевки и крысы.
Как объясняют в Центре общественного здоровья Украины, хантавирусы могут вызывать два основных типа опасных заболеваний:
- геморрагическую лихорадку с почечным синдромом;
- хантавирусный легочный синдром.
Обе болезни могут иметь тяжелое течение и требуют немедленной медицинской помощи.
Как передается хантавирус
От человека к человеку хантавирус обычно не передается. Исключением считают отдельные штаммы в Южной Америке, однако даже там такие случаи остаются редкими.
Основной путь заражения - контакт с выделениями инфицированных грызунов.
Человек может заразиться:
- вдохнув пыль с частицами мочи, кала или слюны грызунов;
- через поврежденную кожу или слизистые;
- через зараженную пищу или воду.
Наибольший риск заражения возникает во время уборки старых помещений, чердаков, сараев или во время пребывания на природе.
В Центре общественного здоровья отмечают, что самыми опасными периодами являются поздняя весна, лето и осень, когда люди чаще контактируют с природой и местами обитания грызунов.
Какие симптомы хантавируса
Первые симптомы хантавирусной инфекции часто напоминают простуду или грипп.
У больных могут появиться:
- высокая температура;
- головная боль;
- боль в мышцах;
- тошнота;
- боль в животе;
- слабость;
- кашель и одышка;
- боль в пояснице;
- нарушение мочеиспускания.
Инкубационный период может длиться от двух до шести недель после контакта с инфицированными грызунами.
Чем опасен хантавирус
Самыми опасными осложнениями являются поражения легких или почек.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом может вызвать:
- кровотечения;
- сыпь из-за повреждения капилляров;
- острую почечную недостаточность;
- потребность в гемодиализе.
Хантавирусный легочный синдром часто начинается как обычная вирусная инфекция, но за несколько дней состояние человека может резко ухудшиться. У пациентов развиваются отек легких, дыхательная недостаточность и критическое падение давления.
По данным медицинских справочников, легочный синдром может быть смертельным примерно в половине случаев.
Как лечат хантавирус
Специфического универсального лечения от хантавируса нет. Медики применяют поддерживающую терапию в зависимости от того, какие органы поражены больше всего.
При тяжелом поражении легких пациентам могут понадобиться:
- кислородная терапия;
- аппаратная вентиляция легких;
- препараты для поддержания давления.
В случае поражения почек может проводиться диализ. Также в некоторых случаях применяют противовирусный препарат рибавирин.
Как уберечься от заражения
В Центре общественного здоровья советуют:
- избегать контакта с грызунами и их выделениями;
- не поднимать пыль в старых помещениях;
- проводить влажную уборку;
- хранить продукты в герметичных контейнерах;
- дезинфицировать поверхности;
- соблюдать гигиену рук и продуктов на природе.
Также специалисты рекомендуют сразу обращаться к врачу, если после контакта с потенциально зараженными местами появились лихорадка, боль в мышцах или проблемы с дыханием.
Ранее РБК-Украина рассказывало о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Часть пассажиров успела разъехаться по разным странам еще до официального выявления инфекции. Из-за этого ВОЗ и службы здравоохранения нескольких государств начали масштабное отслеживание контактов. Также писали о погибших пассажирах, ситуации на борту судна и дальнейшем медицинском обследовании людей после прибытия лайнера в Испанию. Ситуацию с хантавирусом также прокомментировал президент США Дональд Трамп.
При написании материала были использованы следующие источники: Центр общественного здоровья Украины, онлайн-справочник Merck Sharp & Dohme, объяснения врача Тараса Жиравецкого.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.