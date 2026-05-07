На круизном лайнере, где вспыхнул хантавирус, есть украинцы, - МИД
На борту круизного лайнера MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пятеро граждан Украины. Признаков заболевания у них не обнаружено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел журналистам.
По состоянию на утро 7 мая судно направляется к Канарским островам, Испания. Прибытие запланировано на 9 мая. По прибытии судна будет проведено медицинское обследование всех пассажиров и членов экипажа.
В МИД уточнили, что пятеро украинцев входят в состав экипажа судна.
"Состояние здоровья 5 граждан Украины, членов экипажа "MV Hondius", удовлетворительное, признаков заболевания у них не обнаружено", - говорится в сообщении.
Посольство Украины в Нидерландах, добавляет МИД, продолжает поддерживать постоянный контакт с представителем компании-оператора.
Всего из-за симптомов хантавируса с борта эвакуировали пять человек. У двух эвакуированных диагноз подтвердился: они проходят лечение в ЮАР и Швейцарии.
Еще трех человек с подозрением на болезнь доставили в медицинские учреждения Германии и Нидерландов.
Что известно о хантавирусе
Хантавирус - это опасная инфекция, которую переносят грызуны. Вирус может вызвать серьезные поражения легких, почек и сердца, а некоторые формы болезни имеют высокий уровень смертности.
По данным ВОЗ, люди чаще всего заражаются после контакта с мочой, слюной или испражнениями инфицированных грызунов. Также вирус может попасть в организм через пыль в закрытых или плохо проветриваемых помещениях.
Среди основных симптомов хантавируса:
- высокая температура;
- головная боль;
- боль в мышцах;
- тошнота и рвота;
- боль в животе;
- кашель и одышка.
В тяжелых случаях болезнь может быстро привести к проблемам с дыханием, накоплению жидкости в легких или почечной недостаточности.
Сейчас специального лечения или официально утвержденной вакцины против хантавируса нет. Врачи применяют поддерживающее лечение и постоянное медицинское наблюдение.
Передача вируса от человека к человеку случается очень редко. Исключением является Andes virus в Южной Америке, где фиксировали отдельные случаи заражения во время тесного контакта между людьми.