В Испании расследуют блэкаут как возможный "компьютерный саботаж", - El Pais

Национальный суд Испании открыл дело по расследованию, не было ли масштабное отключение электроэнергии 28 апреля "компьютерным саботажем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

Как сообщает издание, следственный судья Национального суда Хосе Луис Калама открыл уголовное производство, чтобы выяснить, могло ли отключение электроэнергии в Испании 28 апреля быть "компьютерным саботажем против критически важной инфраструктуры страны".

Отмечается, что если эта версия подтвердится, то "это будет квалифицироваться как террористическое преступление".

Первыми шагами расследования должна стать подготовка отчетов Национальным криптологическим центром и компанией Red Eléctrica в течение десяти дней без возможности продления срока - с изложением причин блэкаута.

Также судья обратился в Главное управление информации полиции с просьбой подать предварительный отчет о событии в тот же десятидневный срок.