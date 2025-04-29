В Испании расследуют блэкаут как возможный "компьютерный саботаж", - El Pais
Национальный суд Испании открыл дело по расследованию, не было ли масштабное отключение электроэнергии 28 апреля "компьютерным саботажем".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
Как сообщает издание, следственный судья Национального суда Хосе Луис Калама открыл уголовное производство, чтобы выяснить, могло ли отключение электроэнергии в Испании 28 апреля быть "компьютерным саботажем против критически важной инфраструктуры страны".
Отмечается, что если эта версия подтвердится, то "это будет квалифицироваться как террористическое преступление".
Первыми шагами расследования должна стать подготовка отчетов Национальным криптологическим центром и компанией Red Eléctrica в течение десяти дней без возможности продления срока - с изложением причин блэкаута.
Также судья обратился в Главное управление информации полиции с просьбой подать предварительный отчет о событии в тот же десятидневный срок.
Блэкаут в Европе
Напомним, в понедельник, 28 апреля, масштабный блэкаут охватил ряд европейских стран, в частности Испанию, Францию и Португалию. Без электроэнергии остались миллионы людей, возникли серьезные перебои в работе транспорта, коммуникаций, предприятий и критической инфраструктуры.
Как сообщали СМИ, на полное восстановление энергоснабжения в Испании может потребоваться от 6 до 10 часов. В стране даже объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.
При этом причины обесточивания до сих пор неизвестны.
Сначала португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы - пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик. Этот пожар повредил высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и восточной Нарбонной.
Также сообщалось, что расследуется версия кибератаки. Однако позже председатель Евросовета Антониу Кошта опроверг эту информацию.
По информации СМИ, сегодня Испания и Португалия восстанавливают энергосистемы после блэкаута.
Подробнее о блэкауте в Европе - читайте в материале РБК-Украина.
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