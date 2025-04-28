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Отключение света в Европе: стала известна одна из возможных причин масштабного блэкаута

Понедельник 28 апреля 2025 15:28
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Отключение света в Европе: стала известна одна из возможных причин масштабного блэкаута Иллюстративное фото: стала известна одна из причин масштабного блэкаута в Европе (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Несколько европейских стран днем понедельника, 28 апреля, остались без электроснабжения. О проблемах с энергетикой известно в Испании и Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как пишет издание, об отсутствии электроэнергии сообщали также жители Андорры и приграничных с Испанией районов Франции. По последней информации, дальнейшие отключения были зафиксированы аж в Бельгии.

Сейчас официально причина блэкаута - не известна. Но две крупнейшие электрические компании Испании, Endesa и Iberdrola, уже расследуют инцидент.

В то же время, португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы - пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик. Этот пожар повредил высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и восточной Нарбонной.
Отключение света в Европе: стала известна одна из возможных причин масштабного блэкаута

Блэкаут в Европе

Напомним, в понедельник, 28 апреля, в ряде европейских стран начали сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением.

О проблемах с энергоснабжением заявлялось в Испании, Португалии и Андорре, а также в одном из регионов Франции.

Подробно о том, что произошло - читайте в материале РБК-Украина.

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Испания Португалия Отключения света
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