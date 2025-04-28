Отключение света в Европе: глава Евросовета опроверг слухи о кибератаке

Ряд стран Европы оказались в понедельник, 28 апреля, без энергоснабжения. Однако пока не идет речь о кибератаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Никаких признаков кибератаки", - заявил председатель Евросовета Антониу Кошта после общения с лидерами Испании и Португалии.

По его словам, операторы электросетей в обеих странах работают над поиском причины и восстановлением электроснабжения.

"Пока нет никаких признаков кибератаки", - добавил он.

Блэкаут в Европе

Напомним, в понедельник, 28 апреля, в ряде европейских стран начали сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением. Блэкаут был зафиксирован в крупных городах Испании, Португалии и не только.

Сейчас точной причины такого сбоя официально не называли. Однако в Испании рассматривали возможность того, что к блэкауту привела кибератака. А вот в заявлении оператора энергосистемы Португалии REN говорится о том, что отключения могли произойти из-за редкого атмосферного явления.

В компании также уточнили, что, учитывая сложность проблемы, на полную нормализацию работы сети может уйти до недели. При этом португальские СМИ сообщают, что света не будет до трех дней.